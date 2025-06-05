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Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал
Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал - РИА Новости, 05.06.2025
Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал
Около 750 рабочих мест по итогам первого квартала этого года создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, сообщила заместитель... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:00:00+03:00
2025-06-05T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около 750 рабочих мест по итогам первого квартала этого года создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Промышленность на территориях подмосковных ОЭЗ продолжает развиваться – в январе-марте этого года на предприятиях, действующих на территориях наших ОЭЗ, было создано 745 рабочих мест. Общее количество специалистов, работающих в ОЭЗ, составило почти 16 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводит в четверг пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области. Всего в регионе действует шесть особых экономических зон, одна из которых, "Большой Серпухов", находится на начальном этапе создания. Уже в ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал
Свыше 700 рабочих мест обеспечили в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал 2025 года
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около 750 рабочих мест по итогам первого квартала этого года создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Промышленность на территориях подмосковных ОЭЗ продолжает развиваться – в январе-марте этого года на предприятиях, действующих на территориях наших ОЭЗ, было создано 745 рабочих мест. Общее количество специалистов, работающих в ОЭЗ, составило почти 16 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводит в четверг пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.
Всего в регионе действует шесть особых экономических зон, одна из которых, "Большой Серпухов", находится на начальном этапе создания. Уже в ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.