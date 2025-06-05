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Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал

Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал - РИА Новости, 05.06.2025

Более 700 рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за первый квартал

Около 750 рабочих мест по итогам первого квартала этого года создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, сообщила заместитель... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около 750 рабочих мест по итогам первого квартала этого года создано на территории особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Промышленность на территориях подмосковных ОЭЗ продолжает развиваться – в январе-марте этого года на предприятиях, действующих на территориях наших ОЭЗ, было создано 745 рабочих мест. Общее количество специалистов, работающих в ОЭЗ, составило почти 16 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводит в четверг пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области. Всего в регионе действует шесть особых экономических зон, одна из которых, "Большой Серпухов", находится на начальном этапе создания. Уже в ближайшее время и на этой площадке начнут появляться рабочие места для жителей Подмосковья.

https://ria.ru/20250526/zinoveva-2019116375.html

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