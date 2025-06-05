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Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России
Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России - РИА Новости, 05.06.2025
Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России
На следующей неделе рабочими будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:00:00+03:00
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день россии
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
татьяна подольская
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На следующей неделе рабочими будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.“В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя”, — сказала собеседница агентства.Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.
https://ria.ru/20250604/iyun-1866411376.html
https://ria.ru/20250601/prazdnik-1869240397.html
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общество, россия, день россии, выходные, отдых, работа, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), татьяна подольская
Общество, Россия, День России, Выходные, Отдых, Работа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Татьяна Подольская