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Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России - РИА Новости, 05.06.2025
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05:00 05.06.2025 (обновлено: 10:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/rabota-2021000351.html
Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России
Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России - РИА Новости, 05.06.2025
Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России
На следующей неделе рабочими будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 05.06.2025
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общество
россия
день россии
выходные
отдых
работа
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
татьяна подольская
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На следующей неделе рабочими будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.“В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя”, — сказала собеседница агентства.Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.
https://ria.ru/20250604/iyun-1866411376.html
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общество, россия, день россии, выходные, отдых, работа, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), татьяна подольская
Общество, Россия, День России, Выходные, Отдых, Работа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Татьяна Подольская

Россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря празднованию Дня России

© ИнфографикаКалендарь праздников — 2025. Июнь
Календарь праздников — 2025. Июнь
© Инфографика
Календарь праздников — 2025. Июнь
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На следующей неделе рабочими будут дни с 9 по 11 июня включительно из-за празднования Дня России, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
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“В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя”, — сказала собеседница агентства.

День России ввели 11 июня 1992 года. В 1994-м он получил статус государственного и стал называться Днем принятия Декларации о госсуверенитете. Его переименовали в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.

Всего в июне будет 19 рабочих и 11 нерабочих дней.
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ОбществоРоссияДень РоссииВыходныеОтдыхРаботаРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Татьяна Подольская
 
 
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