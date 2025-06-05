Универсальный QR-код: один для всего

Разнообразие форматов QR-кодов создавало неудобства и для покупателей, и для продавцов. Люди столкнулись с проблемой выбора среди многочисленных вариантов считывания QR-кодов, поиска подходящего платежного приложения. Это приводило к путанице и очередям на кассах. Для устранения этих трудностей банки еще в 2023 году предложили разработать универсальный QR-код. Он предназначен для проведения платежей разными способами: через СБП, с помощью платежных сервисов и сервисов рассрочки, а в будущем и цифровыми рублями. Разработка началась летом 2024 года, в этом же году Национальная система платёжных карт (НСПК) вместе с банками запустила пилотный проект.

Чуть позже в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому на кассах будет работать только один универсальный QR-код. Законопроект уже одобрили в первом чтении, и теперь продолжается дальнейшее обсуждение.