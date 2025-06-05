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Универсальный QR-код: один для всего - РИА Новости, 05.06.2025
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09:00 05.06.2025 (обновлено: 13:45 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/qr-kod-2019846957.html
Универсальный QR-код: один для всего
Универсальный QR-код: один для всего - РИА Новости, 05.06.2025
Универсальный QR-код: один для всего
Сегодня люди хотят платить удобно, быстро и безопасно — это реалии цифровой эпохи и высокой скорости жизни. Одним из ответов на этот запрос стал универсальный... РИА Новости, 05.06.2025
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технологии
qr-код
система быстрых платежей (сбп)
национальная система платежных карт (нспк)
мобильные телефоны
продажи
покупки
потребители
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Сегодня люди хотят платить удобно, быстро и безопасно — это реалии цифровой эпохи и высокой скорости жизни. Одним из ответов на этот запрос стал универсальный платежный QR-код*. Эта технология объединяет разные способы оплаты в одной "витрине", упрощая выбор и расчёты. В материале расскажем, что из себя представляет новый QR-стандарт и как он сделает покупки более комфортными.*код быстрого откликаРеклама, АО "Национальная система платежных карт", erid: F7NfYUJCUneRJUjecqvg
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4.7
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353
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технологии, qr-код, система быстрых платежей (сбп), национальная система платежных карт (нспк), мобильные телефоны, продажи, покупки, потребители
Технологии, QR-код, Система быстрых платежей (СБП), Национальная система платежных карт (НСПК), мобильные телефоны, Продажи, покупки, потребители

Универсальный QR-код: один для всего

© Getty Images / Carlina TeterisОплата по QR-коду
Оплата по QR-коду - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Carlina Teteris
Оплата по QR-коду
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Сегодня люди хотят платить удобно, быстро и безопасно — это реалии цифровой эпохи и высокой скорости жизни. Одним из ответов на этот запрос стал универсальный платежный QR-код*. Эта технология объединяет разные способы оплаты в одной "витрине", упрощая выбор и расчёты. В материале расскажем, что из себя представляет новый QR-стандарт и как он сделает покупки более комфортными.
Бесконтактная оплата
Безналичные и бесконтактные платежи — норма повседневной жизни

По данным Банка России, в 2024 году доля безналичных транзакций в торговом обороте увеличилась до 85,8%. Это говорит о высоком уровне развития отечественных платежных сервисов и доверии к ним со стороны граждан и предпринимателей. Безналичные платежи удобны, быстры и безопасны. Они позволяют контролировать расходы, участвовать в бонусных программах и снижать затраты на обслуживание. Одним из популярных способов оплаты сегодня является использование смартфона — через NFC или по QR-коду.

Бесконтактная оплата
Оплата по QR-коду набирает популярность

С 2019 года в России развивается система оплаты по QR-кодам. Изначально спрос был умеренным, но после ухода с рынка иностранных Pay-сервисов (сервисов для оплаты) популярность этой технологии резко выросла. В 2024 году россияне оплатили товары и услуги через QR-коды на сумму около 4,1 триллиона рублей, сообщили в Банке России. Теперь QR-коды — это популярная и удобная альтернатива традиционным бесконтактным платежам и важный компонент системы российских платежей.

Девушка использует смартфон на кассе в супермаркет
Зачем нужен единый QR-стандарт?

Разнообразие форматов QR-кодов создавало неудобства и для покупателей, и для продавцов. Люди столкнулись с проблемой выбора среди многочисленных вариантов считывания QR-кодов, поиска подходящего платежного приложения. Это приводило к путанице и очередям на кассах. Для устранения этих трудностей банки еще в 2023 году предложили разработать универсальный QR-код. Он предназначен для проведения платежей разными способами: через СБП, с помощью платежных сервисов и сервисов рассрочки, а в будущем и цифровыми рублями. Разработка началась летом 2024 года, в этом же году Национальная система платёжных карт (НСПК) вместе с банками запустила пилотный проект.

Чуть позже в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому на кассах будет работать только один универсальный QR-код. Законопроект уже одобрили в первом чтении, и теперь продолжается дальнейшее обсуждение.

Бесконтактный платеж
Как работает универсальный QR-код

Универсальный QR-код от НСПК очень прост в использовании. Продавец на любом удобном носителе демонстрирует его клиенту. Покупатель сканирует код камерой смартфона и попадает на страницу оплаты. Там можно выбрать удобный способ — через СБП, платежный сервис или рассрочку, а позже и цифровой рубль. Выбрав удобный способ оплаты, покупатель подтверждает транзакцию, и деньги поступают продавцу.

Бесконтактный платеж
Удобство для потребителя

Универсальный QR-код заметно упрощает жизнь потребителям, делая процесс покупки комфортным. Открыв платежную страницу, покупатель может выбрать подходящий способ оплаты. Все представленные на единой "витрине" платежные сервисы сохраняют бонусы, баллы, кешбэки и специальные предложения, которые предлагает конкретный банк или СБП. При этом не нужно носить с собой пластиковую карту — достаточно смартфона. Оплата проходит быстро, всего за несколько кликов, а сканировать код можно через приложение или просто камерой телефона — без лишних заморочек.

Бизнес-встреча
Новые возможности для бизнеса и рынка

Универсальный QR-код помогает не только покупателям, но и другим участникам процесса оплаты — бизнесу и банкам. Это решение помогает бизнесу упростить и ускорить приём оплаты. Вместо установки терминалов продавец может использовать любой удобный способ демонстрации QR-кода, что особенно важно для малого бизнеса и самозанятых. Стандартизированная оплата по универсальному QR уменьшает количество ошибок при платеже и делает обслуживание комфортнее. Для подключения достаточно обратиться в банк.

Универсальный QR-код от НСПК даёт всем игрокам, включая небольшие банки, равный доступ к современной платёжной инфраструктуре. Это стимулирует развитие новых сервисов и улучшает клиентский опыт. В результате выигрывают все — и рынок в целом, и каждый из нас.

Предприниматели
Что думают участники рынка

Удобство использования универсального QR-кода от НСПК уже отметили представители финансовых организаций. Так, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак в комментарии РИА Новости указал, что разработка НСПК предлагает значительные преимущества как для банков, так и для их клиентов – физических лиц и бизнеса, особенно малого. "В масштабах всей экономики технология НСПК не только делает платежи более удобными и безопасными, но и вносит вклад в повышение финансовой инклюзии и цифровизацию страны в целом", – отметил банкир. Распространение универсального QR идет быстрыми темпами: сегодня новую технологию могут использовать более 200 банков и около 6 миллионов торговых точек — вся сеть приёма платежей Системы быстрых платежей (СБП) (18+).

Оплата по QR-коду
Что дальше? Развитие универсального QR

Оператор универсального QR-кода — Национальная система платёжных карт (НСПК) — уже реализовала новую функцию. Речь идет о создании индивидуальных платежных страниц для банков и торгово-сервисных предприятий. Покупатели смогут увидеть информацию о размере кешбэка, скидках, бонусах, накопленных баллах и так далее. Платежные страницы получат оформление в фирменном стиле компаний, включая логотипы, цвета и шрифты. При этом выбор способов оплаты останется прежним. В будущем универсальный QR-код предложит еще одну важную функцию — возможность оплаты цифровым рублем. Пока технология работает в пилотном режиме, но в дальнейшем новая форма расчетов станет доступна массовому покупателю.

*код быстрого отклика
Реклама, АО "Национальная система платежных карт", erid: F7NfYUJCUneRJUjecqvg
 
ТехнологииQR-кодСистема быстрых платежей (СБП)Национальная система платежных карт (НСПК)мобильные телефоныПродажипокупкипотребители
 
 
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