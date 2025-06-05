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В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:53:00+03:00
2025-06-05T20:53:00+03:00
2025-06-05T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Около 19.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Брянской областью