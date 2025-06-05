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В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T20:53:00+03:00

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специальная военная операция на украине

брянская область

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Около 19.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)