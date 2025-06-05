https://ria.ru/20250605/pvo-2021185718.html
В Брянской области сработала ПВО
В Брянской области сработала ПВО - РИА Новости, 05.06.2025
В Брянской области сработала ПВО
ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Тelegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:14:00+03:00
2025-06-05T20:14:00+03:00
2025-06-05T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Тelegram-канале. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сработала ПВО
Богомаз: ПВО отражает атаку дронов ВСУ в Брянской области