https://ria.ru/20250605/putin-2021117241.html
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Путин заявил о важности популяризации русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:34:00+03:00
2025-06-05T15:34:00+03:00
2025-06-05T15:47:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах."Уважаемые коллеги, рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на наших исторических территориях, на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html
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владимир путин, россия, донбасс, общество
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Общество
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Путин ожидает услышать предложения по продвижению и популяризации русского языка