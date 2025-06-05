https://ria.ru/20250605/putin-2021117241.html

Путин заявил о важности популяризации русского языка

Путин заявил о важности популяризации русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин заявил о важности популяризации русского языка

Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:34:00+03:00

2025-06-05T15:34:00+03:00

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владимир путин

россия

донбасс

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах."Уважаемые коллеги, рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на наших исторических территориях, на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html

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владимир путин, россия, донбасс, общество