Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности популяризации русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.06.2025 (обновлено: 15:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021117241.html
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Путин заявил о важности популяризации русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:34:00+03:00
2025-06-05T15:47:00+03:00
владимир путин
россия
донбасс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_621c5d268f9d3e0156970e0bda67402e.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах."Уважаемые коллеги, рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на наших исторических территориях, на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_110c541de12005b39fc9fe40c65ecb50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, донбасс, общество
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Общество
Путин заявил о важности популяризации русского языка

Путин ожидает услышать предложения по продвижению и популяризации русского языка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает услышать дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе в новых регионах.
"Уважаемые коллеги, рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка, в том числе на наших исторических территориях, на Донбассе и в Новороссии", - сказал Путин.
Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Путин об учреждении дня языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин предложил учредить день языков народов России
Вчера, 15:28
 
Владимир ПутинРоссияДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала