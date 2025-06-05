https://ria.ru/20250605/putin-2021114715.html
Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка
Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка
Повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях входит в число основных задач государственной языковой политики, заявил президент России Владимир РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:28:00+03:00
2025-06-05T15:28:00+03:00
2025-06-05T15:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях входит в число основных задач государственной языковой политики, заявил президент России Владимир Путин.Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации."Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования", - сказал Путин.Глава государства указал на важность внедрения единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах.
https://ria.ru/20250605/putin-2021113766.html
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Путин об основным задачах государственной языковой политики
На заседании Совета по поддержке русского языка Президенту доложат о разработке Основ государственной языковой политики.
2025-06-05T15:28
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка
Путин назвал вопрос о качестве преподавания русского языка задачей госполитики