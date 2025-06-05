https://ria.ru/20250605/putin-2021114715.html

Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка

Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин рассказал о работе над качеством преподавания русского языка

Повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях входит в число основных задач государственной языковой политики, заявил президент России Владимир РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:28:00+03:00

2025-06-05T15:28:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях входит в число основных задач государственной языковой политики, заявил президент России Владимир Путин.Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит заседание Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации."Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования", - сказал Путин.Глава государства указал на важность внедрения единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах.

https://ria.ru/20250605/putin-2021113766.html

https://ria.ru/20250605/putin-2021114193.html

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Путин об основным задачах государственной языковой политики На заседании Совета по поддержке русского языка Президенту доложат о разработке Основ государственной языковой политики. 2025-06-05T15:28 true PT1M24S

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общество, россия, владимир путин