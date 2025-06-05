Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований
Путин призвал избавляться от засоряющих русский язык иностранных заимствований
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратил внимание на важность избавления от механических иностранных заимствований, засоряющих русский язык.
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"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив — засоряют, коверкают наш язык", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Глава государства отметил, что многие термины давно имеют аналоги в русском языке
Кроме того, считает Путин, в общественном пространстве следует использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Он напомнил, что еще в ХIХ веке писатели-классики иронизировали над таким подражательством.
Русский язык объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность, подчеркнул президент. Одной из важных задач он назвал укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Он, в частности, предусматривает снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Так, например, в рекламе, на вывеска, или указателях должен использоваться русский язык, за исключением слов вроде sale или shop, а перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.