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Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований - РИА Новости, 05.06.2025
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15:26 05.06.2025 (обновлено: 17:25 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021113766.html
Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований
Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований - РИА Новости, 05.06.2025
Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований
Президент Владимир Путин обратил внимание на важность избавления от механических иностранных заимствований, засоряющих русский язык. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:26:00+03:00
2025-06-05T17:25:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратил внимание на важность избавления от механических иностранных заимствований, засоряющих русский язык.&quot;Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив — засоряют, коверкают наш язык&quot;, — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Глава государства отметил, что многие термины давно имеют аналоги в русском языкеКроме того, считает Путин, в общественном пространстве следует использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Он напомнил, что еще в ХIХ веке писатели-классики иронизировали над таким подражательством.Русский язык объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность, подчеркнул президент. Одной из важных задач он назвал укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Он, в частности, предусматривает снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Так, например, в рекламе, на вывеска, или указателях должен использоваться русский язык, за исключением слов вроде sale или shop, а перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал избавляться от вульгарных языковых заимствований

Путин призвал избавляться от засоряющих русский язык иностранных заимствований

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратил внимание на важность избавления от механических иностранных заимствований, засоряющих русский язык.
«

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив — засоряют, коверкают наш язык", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.

Глава государства отметил, что многие термины давно имеют аналоги в русском языке
Кроме того, считает Путин, в общественном пространстве следует использовать кириллицу, а не "кашу из латиницы и других символов". Он напомнил, что еще в ХIХ веке писатели-классики иронизировали над таким подражательством.
Русский язык объединяет многонациональный народ России, отражает его духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность, подчеркнул президент. Одной из важных задач он назвал укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Он, в частности, предусматривает снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Так, например, в рекламе, на вывеска, или указателях должен использоваться русский язык, за исключением слов вроде sale или shop, а перевод на другие языки допускается только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.
Путин об основным задачах государственной языковой политики - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин выступил с поручениями по поддержке русского языка
Вчера, 15:32
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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