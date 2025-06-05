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День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья

День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья - РИА Новости, 05.06.2025

День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья

Праздничные мероприятия в честь 226-летия поэта и писателя Александра Пушкина состоятся 6 июня в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:20:00+03:00

2025-06-05T17:20:00+03:00

2025-06-05T17:21:00+03:00

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александр пушкин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 226-летия поэта и писателя Александра Пушкина состоятся 6 июня в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Так, в парке "Захарово" Одинцовского городского округа в 12:00 начнется интерактивная экскурсия "Ожившие сказки или прогулка в Лукоморье". Кроме того, посетители смогут поучаствовать в развлекательно-познавательной программе "Игры пушкинской поры" и литературной игре-викторине "По сказкам А.С. Пушкина". В муниципальном округе Луховицы день рождения поэта отметят в парке им. И.Г. Воробьева. Организаторы подготовили викторину и конкурс по произведениям классика, а также мастер-класс "Портрет А. С. Пушкина". Начало мероприятия в 16:00. В это же время состоится празднование в городском парке Солнечногорска. Днем гости посетят музыкально-литературную гостиную "Строки в парке", а вечером - концерт "Как упоительны в России вечера". В городском округе Люберцы подготовили выставку "Великий Пушкин" и открытый микрофон "Вечер романсов". Эти мероприятия пройдут в Парке сказок, там же для посетителей проведут мастер-класс по стихосложению и анимационную программу "В гостях у Пушкина". Начало в 16:00. В серпуховском Принарском парке в 17:30 пройдут квест "Там на неведомых дорожках" и иммерсивный театр "У Лукоморья", а также гостей приглашают в литературную гостиную.

https://ria.ru/20250605/polikliniki-2021141373.html

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московская область (подмосковье), александр пушкин