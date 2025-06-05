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День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья - РИА Новости, 05.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:20 05.06.2025 (обновлено: 17:21 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pushkin-2021146779.html
День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья
День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья - РИА Новости, 05.06.2025
День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья
Праздничные мероприятия в честь 226-летия поэта и писателя Александра Пушкина состоятся 6 июня в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:20:00+03:00
2025-06-05T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 226-летия поэта и писателя Александра Пушкина состоятся 6 июня в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Так, в парке "Захарово" Одинцовского городского округа в 12:00 начнется интерактивная экскурсия "Ожившие сказки или прогулка в Лукоморье". Кроме того, посетители смогут поучаствовать в развлекательно-познавательной программе "Игры пушкинской поры" и литературной игре-викторине "По сказкам А.С. Пушкина". В муниципальном округе Луховицы день рождения поэта отметят в парке им. И.Г. Воробьева. Организаторы подготовили викторину и конкурс по произведениям классика, а также мастер-класс "Портрет А. С. Пушкина". Начало мероприятия в 16:00. В это же время состоится празднование в городском парке Солнечногорска. Днем гости посетят музыкально-литературную гостиную "Строки в парке", а вечером - концерт "Как упоительны в России вечера". В городском округе Люберцы подготовили выставку "Великий Пушкин" и открытый микрофон "Вечер романсов". Эти мероприятия пройдут в Парке сказок, там же для посетителей проведут мастер-класс по стихосложению и анимационную программу "В гостях у Пушкина". Начало в 16:00. В серпуховском Принарском парке в 17:30 пройдут квест "Там на неведомых дорожках" и иммерсивный театр "У Лукоморья", а также гостей приглашают в литературную гостиную.
https://ria.ru/20250605/polikliniki-2021141373.html
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московская область (подмосковье), александр пушкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пушкин
День рождения Пушкина отпразднуют в парках Подмосковья

В парках Подмосковья пройдут программы к 226-летию со дня рождения Пушкина

© РИА Новости / Юрий Каплун | Перейти в медиабанкРепродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина"
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Юрий Каплун
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Репродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А.С. Пушкина". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 226-летия поэта и писателя Александра Пушкина состоятся 6 июня в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Так, в парке "Захарово" Одинцовского городского округа в 12:00 начнется интерактивная экскурсия "Ожившие сказки или прогулка в Лукоморье". Кроме того, посетители смогут поучаствовать в развлекательно-познавательной программе "Игры пушкинской поры" и литературной игре-викторине "По сказкам А.С. Пушкина".
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В муниципальном округе Луховицы день рождения поэта отметят в парке им. И.Г. Воробьева. Организаторы подготовили викторину и конкурс по произведениям классика, а также мастер-класс "Портрет А. С. Пушкина". Начало мероприятия в 16:00.
В это же время состоится празднование в городском парке Солнечногорска. Днем гости посетят музыкально-литературную гостиную "Строки в парке", а вечером - концерт "Как упоительны в России вечера".
В городском округе Люберцы подготовили выставку "Великий Пушкин" и открытый микрофон "Вечер романсов". Эти мероприятия пройдут в Парке сказок, там же для посетителей проведут мастер-класс по стихосложению и анимационную программу "В гостях у Пушкина". Начало в 16:00.
В серпуховском Принарском парке в 17:30 пройдут квест "Там на неведомых дорожках" и иммерсивный театр "У Лукоморья", а также гостей приглашают в литературную гостиную.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр Пушкин
 
 
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