https://ria.ru/20250605/proforientatsiya-2021058762.html

Лучшие практики профориентации студентов обсудили в Липецкой области

Лучшие практики профориентации студентов обсудили в Липецкой области - РИА Новости, 05.06.2025

Лучшие практики профориентации студентов обсудили в Липецкой области

Лучшие практики профессиональной ориентации и маршрутизации студентов среднего профессионального образования и вузов обсудили в Липецке в рамках выездного... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:09:00+03:00

2025-06-05T12:09:00+03:00

2025-06-05T12:09:00+03:00

липецкая область

липецкая область

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игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Лучшие практики профессиональной ориентации и маршрутизации студентов среднего профессионального образования и вузов обсудили в Липецке в рамках выездного заседания комиссии Государственного совета России по направлению "Кадры", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что участники представили свои предложения по 10 направлениям, в том числе по прогнозированию кадровой потребности, формированию контрольных цифр приема в образовательные учреждения с учетом потребности в определенных специалистах своего региона и соседних. Кроме этого, они коснулись темы мотивации молодежи к работе в конкретных сферах и вовлечению в профориентационную деятельность работодателей. Они войдут в итоговое решение комиссии Госсовета России. По словам Артамонова, в числе лучших региональных практик отмечен ряд проектов, реализуемых в Липецкой области. Это Центр молодежной карьеры, взаимодействие государственных кадровых центров "Работа России" с рекрутинговыми сайтами, подготовка специалистов по федеральной программе "Профессионалитет". "Профориентационная работа в регионе начинается очень рано – в отдельных случаях с детского сада. Большое внимание выбору занятия по душе и по способностям уделяется в школах. Убеждаем молодежь и родителей, что профессию нужно выбирать с учетом кадровых потребностей в регионе, и видим взаимопонимание с их стороны. Тем более что на те профессии, которые нужны региону, отучиться очень просто – на них мы увеличиваем набор, вводим целевые места. Самое главное, что с трудоустройством потом проблем не будет", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250605/korma-2021045811.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов