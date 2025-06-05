https://ria.ru/20250605/proekt-2021112915.html

Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики

Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики - РИА Новости, 05.06.2025

Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект основ государственной языковой политики подготовлен. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:25:00+03:00

2025-06-05T15:25:00+03:00

2025-06-05T15:36:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект основ государственной языковой политики подготовлен."Знаю, что проект основ (государственной языковой политики - ред.) уже подготовлен", - сказал Путин во время совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

https://ria.ru/20250605/peskov-2021076745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество