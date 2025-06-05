https://ria.ru/20250605/proekt-2021112915.html
Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики
Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики - РИА Новости, 05.06.2025
Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект основ государственной языковой политики подготовлен. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:25:00+03:00
2025-06-05T15:25:00+03:00
2025-06-05T15:36:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект основ государственной языковой политики подготовлен."Знаю, что проект основ (государственной языковой политики - ред.) уже подготовлен", - сказал Путин во время совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
https://ria.ru/20250605/peskov-2021076745.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о проекте основ государственной языковой политики
Путин сообщил о готовности проекта основ государственной языковой политики