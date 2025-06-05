https://ria.ru/20250605/prestupniki-2021042720.html
В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов
В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов - РИА Новости, 05.06.2025
В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов
Оперативники вскрыли в Астрахани преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, члены которого подозреваются в вымогательстве денег у... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:48:00+03:00
2025-06-05T10:48:00+03:00
2025-06-05T11:47:00+03:00
происшествия
россия
астраханская область
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021054793_0:87:1110:712_1920x0_80_0_0_024bb09a2c92940b36b11165843ed27e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Оперативники вскрыли в Астрахани преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, члены которого подозреваются в вымогательстве денег у развлекательных заведений, информирует УФСБ России по Астраханской области. "По переданным УФСБ по Астраханской области материалам СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, вымогательстве", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в августе 2023 года местный житель - тренер по смешанным единоборствам - создал преступную группировку, объединив учеников и последователей. В сообщество помимо спортсменов входили сотрудники правоохранительных органов, уточняет следствие. "Участники сообщества под предлогом охранных услуг систематически вымогали денежные средства у юридических лиц, в том числе у представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии УФСБ России по Астраханской области с региональным СК. "Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении участников преступного сообщества по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также инспектора патрульно-постовой службы, который за взятки покровительствовал участникам преступного сообщества, создавая условия для их противоправных действий, не привлекая их к административной ответственности", - приведены дополнительные детали в релизе СК РФ.
https://rsport.ria.ru/20250326/zhim-2007421796.html
https://ria.ru/20250411/primore-2010602006.html
россия
астраханская область
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021054793_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_61f41befe1e0f591d753ee548ff7b2d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Астраханская область, Астрахань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов
В Астрахани раскрыли работавшую под видом спортивного клуба группу вымогателей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Оперативники вскрыли в Астрахани преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, члены которого подозреваются в вымогательстве денег у развлекательных заведений, информирует УФСБ России по Астраханской области.
"По переданным УФСБ по Астраханской области
материалам СУСК России
по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, вымогательстве", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в августе 2023 года местный житель - тренер по смешанным единоборствам - создал преступную группировку, объединив учеников и последователей. В сообщество помимо спортсменов входили сотрудники правоохранительных органов, уточняет следствие.
"Участники сообщества под предлогом охранных услуг систематически вымогали денежные средства у юридических лиц, в том числе у представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии УФСБ России по Астраханской области с региональным СК
.
"Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении участников преступного сообщества по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также инспектора патрульно-постовой службы, который за взятки покровительствовал участникам преступного сообщества, создавая условия для их противоправных действий, не привлекая их к административной ответственности", - приведены дополнительные детали в релизе СК РФ.