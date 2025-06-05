https://ria.ru/20250605/prestupniki-2021042720.html

В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов

В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов - РИА Новости, 05.06.2025

В Астрахани задержали банду борцов-вымогателей, обиравшую бизнесменов

Оперативники вскрыли в Астрахани преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, члены которого подозреваются в вымогательстве денег у... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:48:00+03:00

2025-06-05T10:48:00+03:00

2025-06-05T11:47:00+03:00

происшествия

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Оперативники вскрыли в Астрахани преступное сообщество, работавшее под видом спортивного клуба, члены которого подозреваются в вымогательстве денег у развлекательных заведений, информирует УФСБ России по Астраханской области. "По переданным УФСБ по Астраханской области материалам СУСК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, вымогательстве", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в августе 2023 года местный житель - тренер по смешанным единоборствам - создал преступную группировку, объединив учеников и последователей. В сообщество помимо спортсменов входили сотрудники правоохранительных органов, уточняет следствие. "Участники сообщества под предлогом охранных услуг систематически вымогали денежные средства у юридических лиц, в том числе у представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Преступная деятельность пресечена при взаимодействии УФСБ России по Астраханской области с региональным СК. "Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении участников преступного сообщества по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также инспектора патрульно-постовой службы, который за взятки покровительствовал участникам преступного сообщества, создавая условия для их противоправных действий, не привлекая их к административной ответственности", - приведены дополнительные детали в релизе СК РФ.

https://rsport.ria.ru/20250326/zhim-2007421796.html

https://ria.ru/20250411/primore-2010602006.html

россия

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астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)