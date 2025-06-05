https://ria.ru/20250605/premiya-2021020677.html
Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"
Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе" - РИА Новости, 05.06.2025
Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"
На участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" уже поступило более 11 тысяч заявок из 117 стран мира, подать заявку ещё можно на сайте премии до 23... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:16:00+03:00
2025-06-05T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" уже поступило более 11 тысяч заявок из 117 стран мира, подать заявку ещё можно на сайте премии до 23 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе Добро.рф. Пятый сезон международной премии "Мы вместе" стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта "Молодежь и дети" 12 апреля 2025 года. "Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, с 2020 года выявляющая лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, поощряющая лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества, получила уже более 11 тысяч заявок из 117 стран мира", - говорится в сообщении. Лидерами в России по количеству заявок являются Москва, Московская область, Ростовская область, Татарстан и Донецкая народная республика. На международный трек больше всего заявок подано из Индии, Узбекистана, Нигерии, Камеруна, Кении, Казахстана, Уганды, Афганистана, Пакистана, США и Эфиопии. "Мы знаем, что люди подают свои заявки для того, чтобы найти единомышленников, как говорится, "найти своих". И такая возможность у участников премии будет. Это и специальные образовательные программы, которые мы подготовили вместе с Росмолодежью в круглогодичных образовательных центрах, участие в форумах и многое другое", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев. Национальный трек пятого сезона премии предусматривает четыре категории: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория", а также 12 номинаций. В рамках международного трека предусмотрены две номинации - "Устойчивой будущее" и "Помощь людям". Подать заявку на участие в премии можно на ее сайте до 23 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который состоится 2-5 декабря 2025 года в Национальном центре "Россия" в Москве. Победители получат возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента РФ от 23 июля 2020 года.
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, артем метелев (депутат), госдума рф
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"
Более 11 тыс заявок из 117 стран мира подали на международную премию "Мы вместе"
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" уже поступило более 11 тысяч заявок из 117 стран мира, подать заявку ещё можно на сайте премии до 23 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе Добро.рф.
Пятый сезон международной премии "Мы вместе" стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта "Молодежь и дети" 12 апреля 2025 года.
"Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, с 2020 года выявляющая лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, поощряющая лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества, получила уже более 11 тысяч заявок из 117 стран мира", - говорится в сообщении.
Лидерами в России по количеству заявок являются Москва, Московская область, Ростовская область, Татарстан и Донецкая народная республика. На международный трек больше всего заявок подано из Индии, Узбекистана, Нигерии, Камеруна, Кении, Казахстана, Уганды, Афганистана, Пакистана, США и Эфиопии.
"Мы знаем, что люди подают свои заявки для того, чтобы найти единомышленников, как говорится, "найти своих". И такая возможность у участников премии будет. Это и специальные образовательные программы, которые мы подготовили вместе с Росмолодежью в круглогодичных образовательных центрах, участие в форумах и многое другое", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.
Национальный трек пятого сезона премии предусматривает четыре категории: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория", а также 12 номинаций. В рамках международного трека предусмотрены две номинации - "Устойчивой будущее" и "Помощь людям".
Подать заявку на участие в премии можно на ее сайте до 23 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который состоится 2-5 декабря 2025 года в Национальном центре "Россия" в Москве. Победители получат возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента РФ от 23 июля 2020 года.