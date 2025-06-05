https://ria.ru/20250605/premiya-2021020677.html

Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"

Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе" - РИА Новости, 05.06.2025

Свыше 11 тысяч заявок из 117 стран мира подали на премию "Мы вместе"

На участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" уже поступило более 11 тысяч заявок из 117 стран мира, подать заявку ещё можно на сайте премии до 23... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:16:00+03:00

2025-06-05T09:16:00+03:00

2025-06-05T09:16:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На участие в пятом сезоне международной премии "Мы вместе" уже поступило более 11 тысяч заявок из 117 стран мира, подать заявку ещё можно на сайте премии до 23 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе Добро.рф. Пятый сезон международной премии "Мы вместе" стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта "Молодежь и дети" 12 апреля 2025 года. "Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, с 2020 года выявляющая лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, поощряющая лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества, получила уже более 11 тысяч заявок из 117 стран мира", - говорится в сообщении. Лидерами в России по количеству заявок являются Москва, Московская область, Ростовская область, Татарстан и Донецкая народная республика. На международный трек больше всего заявок подано из Индии, Узбекистана, Нигерии, Камеруна, Кении, Казахстана, Уганды, Афганистана, Пакистана, США и Эфиопии. "Мы знаем, что люди подают свои заявки для того, чтобы найти единомышленников, как говорится, "найти своих". И такая возможность у участников премии будет. Это и специальные образовательные программы, которые мы подготовили вместе с Росмолодежью в круглогодичных образовательных центрах, участие в форумах и многое другое", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев. Национальный трек пятого сезона премии предусматривает четыре категории: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория", а также 12 номинаций. В рамках международного трека предусмотрены две номинации - "Устойчивой будущее" и "Помощь людям". Подать заявку на участие в премии можно на ее сайте до 23 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе", который состоится 2-5 декабря 2025 года в Национальном центре "Россия" в Москве. Победители получат возможности для масштабирования своих проектов, помощь экспертов и наставников, участие в крупнейших международных событиях, путешествия, медиаподдержку и продвижение. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям. Международная премия #МЫВМЕСТЕ - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции "МыВместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента РФ от 23 июля 2020 года.

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россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, артем метелев (депутат), госдума рф