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В Волгограде потушили пожар на острове
В Волгограде потушили пожар на острове - РИА Новости, 05.06.2025
В Волгограде потушили пожар на острове
Возгорание травы на площади 2,5 тысячи квадратных метров ликвидировали на острове Сарпинский в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:46:00+03:00
2025-06-05T16:46:00+03:00
2025-06-05T16:47:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Возгорание травы на площади 2,5 тысячи квадратных метров ликвидировали на острове Сарпинский в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. В четверг ГУ МЧС сообщало, что днем на острове Сарпинский, где расположены частные дома и садовые некоммерческие товарищества (СНТ), возникло несколько возгораний сухой травы. Один очаг был локализован в 11.14 на площади 200 квадратных метров, для тушения второго был привлечен пожарный катер. "Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Пожар ликвидирован подразделениями пятой ПСЧ (пожарно-спасательной частью - ред.) в 15.00", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, во время пожара пострадали две хозяйственные постройки, но благодаря пожарным удалось избежать перехода огня на жилые строения. "Всего к ликвидации пожара привлекалось три единицы техники (в том числе пожарный катер) и 13 человек личного состава", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20250605/pozhar--2021045272.html
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волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Волгограде потушили пожар на острове
Возгорание травы на площади 2,5 тыс кв м ликвидировали на острове в Волгограде