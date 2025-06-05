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В Приморье потушили два лесных пожара - РИА Новости, 05.06.2025
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13:04 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021076122.html
В Приморье потушили два лесных пожара
В Приморье потушили два лесных пожара - РИА Новости, 05.06.2025
В Приморье потушили два лесных пожара
Два лесных пожара на площади 540 гектаров потушили в труднодоступной местности на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, возгорание ликвидировали с РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:04:00+03:00
2025-06-05T13:04:00+03:00
приморский край
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два лесных пожара на площади 540 гектаров потушили в труднодоступной местности на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, возгорание ликвидировали с конца мая, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. Заповедник 29 мая сообщал, что в труднодоступной местности обнаружены два лесных пожара общей площадью 31,5 гектара. Причиной возгорания стали сухие грозы: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию. Труднодоступность данной территории Сихотэ-Алинского заповедника, сложный горный рельеф и большое количество ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года, осложняли ситуацию. "В Приморском крае лесные пожарные (сотрудники "Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов")... ликвидировали один природный пожар на площади 165 гектаров (площадь уточнена после ликвидации пожара). Другой пожар ликвидирован... на площади 375 гектаров (площадь уточнена после ликвидации пожара)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в труднодоступную местность пожарных пришлось доставлять вертолётами. Всего в тушении задействовали 133 человека, 10 автомашин и четыре бульдозера. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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приморский край, природные пожары в россии, происшествия
Приморский край, Природные пожары в России, Происшествия
В Приморье потушили два лесных пожара

Два лесных пожара на 540 га потушили в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два лесных пожара на площади 540 гектаров потушили в труднодоступной местности на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, возгорание ликвидировали с конца мая, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона.
Заповедник 29 мая сообщал, что в труднодоступной местности обнаружены два лесных пожара общей площадью 31,5 гектара. Причиной возгорания стали сухие грозы: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию. Труднодоступность данной территории Сихотэ-Алинского заповедника, сложный горный рельеф и большое количество ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года, осложняли ситуацию.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
Приморском крае лесные пожарные (сотрудники "Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов")... ликвидировали один природный пожар на площади 165 гектаров (площадь уточнена после ликвидации пожара). Другой пожар ликвидирован... на площади 375 гектаров (площадь уточнена после ликвидации пожара)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в труднодоступную местность пожарных пришлось доставлять вертолётами. Всего в тушении задействовали 133 человека, 10 автомашин и четыре бульдозера.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Приморский крайПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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