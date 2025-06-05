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В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 05.06.2025
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов
Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:30:00+03:00
2025-06-05T05:30:00+03:00
2025-06-05T12:45:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС региона."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.На месте пожара работают 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Забайкальский край
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов
В Чите на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар на площади 2000 квадратов