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В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов

В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 05.06.2025

В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов

Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:30:00+03:00

2025-06-05T05:30:00+03:00

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происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС региона."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.На месте пожара работают 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20250604/mchs-2020796788.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, забайкальский край