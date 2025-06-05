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В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 05.06.2025
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05:30 05.06.2025 (обновлено: 12:45 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021003391.html
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 05.06.2025
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов
Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:30:00+03:00
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происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС региона."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.На месте пожара работают 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20250604/mchs-2020796788.html
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происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Забайкальский край
В Чите вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов

В Чите на полигоне бытовых отходов вспыхнул пожар на площади 2000 квадратов

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛиквидация пожара на полигоне ТБО в Чите
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Ликвидация пожара на полигоне ТБО в Чите
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 2 тысячи квадратных метров на полигоне твердых бытовых отходов в Чите Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС региона.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.
На месте пожара работают 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники.
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ПроисшествияЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЗабайкальский край
 
 
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