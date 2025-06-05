https://ria.ru/20250605/pozhar--2021045272.html

В Чите локализовали пожар на полигоне ТБО

В Чите локализовали пожар на полигоне ТБО - РИА Новости, 05.06.2025

В Чите локализовали пожар на полигоне ТБО

Огнеборцы локализовали пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС Забайкальского края. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:02:00+03:00

2025-06-05T11:02:00+03:00

2025-06-05T11:28:00+03:00

чита

происшествия

россия

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021047578_0:82:1119:712_1920x0_80_0_0_ac44de2aa70967cb99dc4d65d247e0d6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров на полигоне ТБО в Чите, сообщает в своём Тelegram-канале ГУМЧС Забайкальского края.Ранее ведомство рассказало о возгорании на полигоне ТБО в Чите на площади 2 тысячи квадратных метров и мешающем его тушить сильном ветре с порывами до 25-30 метров в секунду."Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов локализован в 16.45 (10.45 мск) на площади 2500 квадратных метров", - говорится в сообщении.Пожар тушат 82 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники от пожарно-спасательных частей №1, 2, 3, 4, специализированной пожарно-спасательной части, а также приданные силы специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Амурской области.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html

https://ria.ru/20250604/mchs-2020796788.html

чита

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чита, происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)