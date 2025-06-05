https://ria.ru/20250605/potanin-2021125887.html

Биография Владимира Потанина

Биография Владимира Потанина - РИА Новости, 05.06.2025

Биография Владимира Потанина

Владимир Олегович Потанин – основатель первой в сфере внешнеторговой деятельности на территории России консалтинговой организации "Интеррос", впоследствии... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:49:00+03:00

2025-06-05T17:49:00+03:00

2025-06-05T17:49:00+03:00

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Владимир Олегович Потанин – основатель первой в сфере внешнеторговой деятельности на территории России консалтинговой организации "Интеррос", впоследствии трансформировавшейся в крупный инвестиционный финансово-промышленный холдинг, и президент "Норильского никеля". Филантроп и инициатор запуска системной благотворительности в стране.ОбразованиеВладимир Потанин родился в 1961 году в Москве.В 1978 году, окончив школу с золотой медалью, поступил в Московский государственный институт международных отношений.В 1983 году получил диплом экономиста-международника. Владеет английским и французским языками. Бизнес-активыВ 1990 году Владимир Потанин учредил внешнеэкономическую ассоциацию "Интеррос" – первую в стране структуру, специализирующуюся на консультационных услугах в сфере международной торговли.В 1991 году выступил соучредителем "Международной финансовой компании". Впоследствии инициировал создание "ОНЭКСИМ Банка", ставшего официальным агентом российского правительства по обслуживанию внешнеэкономических операций. В 1994 году объединил финансовые институты и производственные предприятия в рамках ФПГ "Интеррос". В 1995 году структуры холдинга вошли в капитал "Норильского никеля" – арктического горно-металлургического гиганта, испытывавшего серьезные финансовые трудности. Владимир Потанин, биография которого связана с трансформацией крупных индустриальных комплексов, разработал комплексную программу модернизации предприятия. В 1998 году консолидировал активы в едином холдинге "Интеррос". Параллельно приобрел долю в банке "Независимость", позднее реорганизованном в Росбанк. В 2007 году Владимир Потанин стал единоличным собственником "Интерроса". По состоянию на май 2025 года инвестиционное портфолио холдинга охватывает металлургию и горнодобычу (ГМК "Норникель", ГРК "Быстринское"), девелопмент и туризм (бизнес-центр на острове Русский (входит в состав Владивостока), курорты "Роза Хутор" и "Турьев Хутор" в Сочи, парк "Три вулкана" на Камчатке), финансовые технологии и IT-разработки. Через российские структуры "Интеррос" контролирует 37% акций "Норникеля". Финтех-инновацииВ 2022 году "Интеррос" приобрел 35% акций TCS Group – материнской компании "Тинькофф Банка", расширив присутствие на рынке FinTech. А спустя два года доля была увеличена до 41,4%. При поддержке Владимира Потанина была запущена первая в РФ платформа токенизации Atomyze, которая первой получила в 2022 году лицензию на выпуск цифровых финансовых активов. Также, будучи членом рабочей группы по блокчейну Российского союза промышленников и предпринимателей,бизнесмен был одним из инициаторов разработки законодательных актов о цифровых активах.В том же 2022 году "Интеррос" вошел в капитал IT-компании "Рексофт", специализирующейся на цифровом консалтинге и разработке ПО. В 2025 году венчурный фонд "Восход", якорным инвестором которого является "Интеррос", направил один миллиард рублей на развитие компании New Diamond Technology, производящей алмазные подложки для электронной промышленности. Кроме того, совместное предприятие "Интерроса"и "Т-Технологий", придерживаясь стратегии компаний по развитию инновационных направлений, в конце мая 2025 года приобрело миноритарную долю (9,95%) крупнейшей российской технологической компании "Яндекс".Владимир Потанин, биография которого связана с последовательным внедрением технологических инноваций, рассматривает развитие высоких технологий как приоритетное направление для обеспечения технологического суверенитета страны. Системная филантропияВ 1999 году основал благотворительный фонд, ставший пионером системной филантропии в РФ. Благодаря четко выстроенной структуре в организации были отлажены механизмы отбора проектов и обеспечено представление прозрачной отчетности. В 2000 году учрежденный бизнесменом фонд запустил программу именных стипендий для перспективных студентов российских вузов. Была разработана комплексная оценка заявок, включающая такие параметры, как проектное мышление конкурсантов, их социальную активность и лидерские качества. В 2003 году Потанин вошел в совет попечителей Государственного Эрмитажа – российского художественного и культурно-исторического музея в Санкт-Петербурге. Приобрел для коллекции музея картину Казимира Малевича "Черный квадрат" и передал произведение в дар Эрмитажу. Принимал участие в разработке проекта федерального закона о целевых капиталах НКО, принятого в конце 2006 года. Стал одним из создателей эндаументов вуза, где получал высшее образование, Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи. В 2010 году в интервью Financial Times заявил о намерении направить заработанный им капитал на общественное благо вместо передачи по наследству. Биография Владимира Потанина отметилась этой важной инициативой за несколько месяцев до запуска международной кампании Giving Pledge (к этому движению бизнесмен присоединился в 2013 году). В 2021 году объявил о создании крупнейшего в России эндаумента размером 100 миллиардов рублей на десять лет. В следующем году бизнесмен пожертвовал учрежденному им благотворительному фонду 47,5% акций Росбанка, сделав организацию первым в стране фондом – собственником крупного бизнеса. Социальные проектыВ 2009 году "Интеррос" вошел в состав учредителей Российского международного олимпийского университета в Сочи, осуществляющего подготовку высококвалифицированных кадров в сфере спортивного администрирования и управления спортивной инфраструктурой, а также организации и проведения спортивных мероприятий. В 2021 году Владимир Потанин выделил полмиллиарда рублей на организацию при Центре нейрофизики и нейроморфных технологий научно-исследовательской площадки (лаборатории), тема работы которой – изучение способов описания материалов с динамически изменяющимися свойствами. Летом 2024 года стало известно о назначении бизнесмена главой попечительского совета Центрального университета, который является первым в стране высшим учебным заведением, функционирующим на базе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). НаградыВладимир Потанин является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Удостоен ордена Александра Невского за участие в организации XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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