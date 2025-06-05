https://ria.ru/20250605/polikliniki-2021141373.html

Четыре поликлиники готовятся к открытию в Московской области

Четыре поликлиники готовятся к открытию в Московской области - РИА Новости, 05.06.2025

Четыре поликлиники готовятся к открытию в Московской области

В Подмосковье готовятся к открытию четыре поликлиники, в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" новые медучреждения появятся в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:04:00+03:00

2025-06-05T17:04:00+03:00

2025-06-05T17:04:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Подмосковье готовятся к открытию четыре поликлиники, в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" новые медучреждения появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском, Богородском округах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "У нас большая программа по строительству объектов здрава. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди ощущали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, включая долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год – порядка 20, в том числе – семь поликлиник", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в январе первых пациентов уже приняла поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове. В ближайшее время должны запустить медучреждение в Котельниках, а также – в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа. Готовится к сдаче поликлиника в микрорайоне Сапроново Ленинского городского округа, а также КДЦ в селе Ромашково в Одинцовском округе. Также высокая готовность у поликлиники в Люберцах. Так, поликлиника в Котельниках рассчитана на 400 посещений в смену – 330 взрослых и 70 детей. В медучреждении предусмотрено педиатрическое, терапевтические отделения, а также хирургическое, инфекционное отделения, кабинеты УЗИ и ЭКГ. Там расположится дневной стационар, "неотложка", рентген-кабинет. Предусмотрены детская и взрослая стоматология. Комплексная поликлиника откроется и в Лосино-Петровском округе. Ее мощность – 320 посещений в смену: 270 взрослых и 50 детей. Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием – на первом этаже разместятся маммограф, флюорограф, рентген-аппарат. Также здесь будет отделение неотложной помощи, кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики, регистратура и аптека. На втором этаже будут принимать терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты. На третьем – отделение профилактики и дневной стационар. Строительство обоих объектов уже полностью завершено, они получили разрешение на ввод. Мощность поликлиники в микрорайоне Сапроново – 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детей. В шестиэтажном здании разместятся отделения медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блоки хирургических и стоматологических кабинетов. Помимо этого, предусмотрены кабинеты неотложной помощи, лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностический центр и дневной стационар. КДЦ в селе Ромашково рассчитан на 150 посещений в смену детей и 200 взрослых. В настоящее время здесь завершается установка медицинского оборудования и сборка мебели. В центре разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей специалистов, отделения медицинской профилактики, неотложной помощи, блок лучевой терапии, а также хирургический стационар на пять коек. Поликлиника в Люберцах также будет принимать пациентов всех возрастов – 350 взрослых и 150 детей в смену. Для первых здесь — физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики. Для юных пациентов – консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические кабинеты. Также еще три поликлиники сдадут в Подмосковье до конца года. Это детская в Пушкинском округе, которая рассчитана на 400 посещений в смену, а также комплексные – в Люберцах и Ногинске, мощность каждой – 500 посещений в смену.

https://ria.ru/20250605/sotsipoteka-2021119364.html

https://ria.ru/20250604/minzdrav-2020828364.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев