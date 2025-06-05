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В Воронежской области запустили ж/д движение на перегоне Евдаково — Сагуны
В Воронежской области запустили ж/д движение на перегоне Евдаково — Сагуны - РИА Новости, 05.06.2025
В Воронежской области запустили ж/д движение на перегоне Евдаково — Сагуны
Движение по одному пути перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области после проверки инфраструктуры открыто, ведутся работы по восстановлению движения по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:37:00+03:00
2025-06-05T14:37:00+03:00
2025-06-05T14:37:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
ржд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение по одному пути перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области после проверки инфраструктуры открыто, ведутся работы по восстановлению движения по второму пути, сообщили в Telegram-канале РЖД. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов. "После проверки инфраструктуры открыто движение по одному пути перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20250605/terakt-2021080927.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), ржд
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), РЖД
В Воронежской области запустили ж/д движение на перегоне Евдаково — Сагуны
Движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области открыли