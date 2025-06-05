https://ria.ru/20250605/poezda-2021097442.html

В Воронежской области возобновили движение поездов после ЧП на путях

В Воронежской области возобновили движение поездов после ЧП на путях - РИА Новости, 05.06.2025

В Воронежской области возобновили движение поездов после ЧП на путях

Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:24:00+03:00

2025-06-05T14:24:00+03:00

2025-06-05T14:26:00+03:00

москва

воронежская область

республика крым

александр гусев (губернатор)

гранд сервис экспресс

ржд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов. "Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. В компании отметили, что на 13.55 мск в пути задерживаются пять поездов компании "Гранд Сервис Экспресс". В направлении Крыма состав №007/008 Санкт-Петербург - Севастополь опаздывает более чем на четыре часа; поезда №173/174 Москва - Евпатория и № 91/92 Москва - Севастополь задерживаются более чем на три часа. Из Крыма опаздывают два поезда более чем на три часа: №17/18 Симферополь - Москва и №27/28 Симферополь - Москва, добавили в организации. "Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов", - заключили в ГСЭ.

https://ria.ru/20250605/terakt-2021080927.html

https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html

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Ольга Фомченкова

москва, воронежская область, республика крым, александр гусев (губернатор), гранд сервис экспресс , ржд