В Воронежской области возобновили движение поездов после ЧП на путях
В Воронежской области возобновили движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс"
© Flickr / Luke JonesЖелезная дорога
© Flickr / Luke Jones
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов.
"Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
В компании отметили, что на 13.55 мск в пути задерживаются пять поездов компании "Гранд Сервис Экспресс". В направлении Крыма состав №007/008 Санкт-Петербург - Севастополь опаздывает более чем на четыре часа; поезда №173/174 Москва - Евпатория и № 91/92 Москва - Севастополь задерживаются более чем на три часа. Из Крыма опаздывают два поезда более чем на три часа: №17/18 Симферополь - Москва и №27/28 Симферополь - Москва, добавили в организации.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов", - заключили в ГСЭ.
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