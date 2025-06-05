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В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 05.06.2025
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10:35 05.06.2025 (обновлено: 10:40 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html
В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов
В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 05.06.2025
В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов
Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:35:00+03:00
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россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. Предварительно, инцидент произошёл около 03.00 (21.00 мск среды) при проведении маневровых работ тепловозом, информирует ведомство. "В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Размер ущерба устанавливается, Забайкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека). Как уточнила в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, угрозы экологической безопасности нет, задержек поездов не допущено, для координации деятельности на место происшествия выехал и.о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html
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россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов

СК: один человек погиб при сходе с рельсов 2 вагонов в Забайкалье

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramНа месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае
На месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
На месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
Предварительно, инцидент произошёл около 03.00 (21.00 мск среды) при проведении маневровых работ тепловозом, информирует ведомство.
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramНа месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае
На месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
На месте схода вагонов с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае
"В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Размер ущерба устанавливается, Забайкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека).
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Как уточнила в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, угрозы экологической безопасности нет, задержек поездов не допущено, для координации деятельности на место происшествия выехал и.о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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