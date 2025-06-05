https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html

В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов

В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 05.06.2025

В Забайкалье два вагона поезда сошли с рельсов

Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:35:00+03:00

2025-06-05T10:35:00+03:00

2025-06-05T10:40:00+03:00

россия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021040536_3:39:1129:672_1920x0_80_0_0_0f7b9520e656f5b5f27c69d01b11f38b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Два вагона сошли с пути на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. Предварительно, инцидент произошёл около 03.00 (21.00 мск среды) при проведении маневровых работ тепловозом, информирует ведомство. "В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск Забайкальской железной дороги допущен сход двух вагонов. В результате происшествия был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Размер ущерба устанавливается, Забайкальским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть человека). Как уточнила в своём Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, угрозы экологической безопасности нет, задержек поездов не допущено, для координации деятельности на место происшествия выехал и.о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html

https://ria.ru/20250406/poezd-2009678662.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия