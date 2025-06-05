https://ria.ru/20250605/podarok-2021114815.html
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин - РИА Новости, 05.06.2025
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин
Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:29:00+03:00
2025-06-05T15:29:00+03:00
2025-06-05T17:33:00+03:00
москва
новгородская область
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021153692_0:48:1500:892_1920x0_80_0_0_206f1a2aef2ef86211117592fb0a222b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. "Новгородская область получила подарок от правительства Москвы: 30 единиц дорожно-уборочной техники. Тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы будут распределены между Великим Новгородом и округами Новгородской области для летней и всесезонной уборки. Техника в отличном состоянии и уже готова к работе", - рассказал Дронов. Он поблагодарил за подарок правительство Москвы и мэра Сергея Собянина, а также руководителя департамента ЖКХ столицы Раиса Чигликова.Как ранее сообщал Минтранс региона, парк дорожно-уборочной техники в Новгородской области регулярно пополняется. Так, осенью 2024 года регион закупил шесть комбинированных дорожных машин.
https://ria.ru/20250530/dronov-2020027893.html
москва
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021153692_147:0:1479:999_1920x0_80_0_0_c67683bc6b94487d0bf6793e4765e03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новгородская область, сергей собянин
Москва, Новгородская область, Сергей Собянин
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин
Правительство Москвы подарило Новгородской области 30 уборочных машин
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале.
"Новгородская область получила подарок от правительства Москвы: 30 единиц дорожно-уборочной техники. Тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы будут распределены между Великим Новгородом и округами Новгородской области для летней и всесезонной уборки. Техника в отличном состоянии и уже готова к работе", - рассказал Дронов.
Он поблагодарил за подарок правительство Москвы и мэра Сергея Собянина, а также руководителя департамента ЖКХ столицы Раиса Чигликова.
Как ранее сообщал Минтранс региона, парк дорожно-уборочной техники в Новгородской области регулярно пополняется. Так, осенью 2024 года регион закупил шесть комбинированных дорожных машин.