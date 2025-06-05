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Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин - РИА Новости, 05.06.2025
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15:29 05.06.2025 (обновлено: 17:33 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/podarok-2021114815.html
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин - РИА Новости, 05.06.2025
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин
Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
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москва
новгородская область
сергей собянин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. "Новгородская область получила подарок от правительства Москвы: 30 единиц дорожно-уборочной техники. Тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы будут распределены между Великим Новгородом и округами Новгородской области для летней и всесезонной уборки. Техника в отличном состоянии и уже готова к работе", - рассказал Дронов. Он поблагодарил за подарок правительство Москвы и мэра Сергея Собянина, а также руководителя департамента ЖКХ столицы Раиса Чигликова.Как ранее сообщал Минтранс региона, парк дорожно-уборочной техники в Новгородской области регулярно пополняется. Так, осенью 2024 года регион закупил шесть комбинированных дорожных машин.
https://ria.ru/20250530/dronov-2020027893.html
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москва, новгородская область, сергей собянин
Москва, Новгородская область, Сергей Собянин
Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин

Правительство Москвы подарило Новгородской области 30 уборочных машин

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиНовгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин
Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале.
"Новгородская область получила подарок от правительства Москвы: 30 единиц дорожно-уборочной техники. Тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы будут распределены между Великим Новгородом и округами Новгородской области для летней и всесезонной уборки. Техника в отличном состоянии и уже готова к работе", - рассказал Дронов.
Он поблагодарил за подарок правительство Москвы и мэра Сергея Собянина, а также руководителя департамента ЖКХ столицы Раиса Чигликова.
Как ранее сообщал Минтранс региона, парк дорожно-уборочной техники в Новгородской области регулярно пополняется. Так, осенью 2024 года регион закупил шесть комбинированных дорожных машин.
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