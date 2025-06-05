https://ria.ru/20250605/podarok-2021114815.html

Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин

Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин - РИА Новости, 05.06.2025

Новгородская область получила в подарок от Москвы 30 уборочных машин

Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:29:00+03:00

2025-06-05T15:29:00+03:00

2025-06-05T17:33:00+03:00

москва

новгородская область

сергей собянин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Новгородская область получила в подарок от правительства Москвы 30 дорожно-уборочных машин, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своем Telegram-канале. "Новгородская область получила подарок от правительства Москвы: 30 единиц дорожно-уборочной техники. Тракторы, комбинированные дорожные машины, самосвалы будут распределены между Великим Новгородом и округами Новгородской области для летней и всесезонной уборки. Техника в отличном состоянии и уже готова к работе", - рассказал Дронов. Он поблагодарил за подарок правительство Москвы и мэра Сергея Собянина, а также руководителя департамента ЖКХ столицы Раиса Чигликова.Как ранее сообщал Минтранс региона, парк дорожно-уборочной техники в Новгородской области регулярно пополняется. Так, осенью 2024 года регион закупил шесть комбинированных дорожных машин.

https://ria.ru/20250530/dronov-2020027893.html

москва

новгородская область

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москва, новгородская область, сергей собянин