Рейтинг@Mail.ru
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pitaniya-2021033019.html
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию - РИА Новости, 05.06.2025
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию
Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:02:00+03:00
2025-06-05T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ebac5fbcb809fbf0516d0dcc9ae184ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В четверг Сальдо сообщил, что свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции. "С 5.30 специалисты "Облводоканала" подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания. Также организован подвоз питьевой и технической воды жителям населенных пунктов, пострадавших от отключения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986820564_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_db3379d12af4d07f901f026bec73f1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию

Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийным источникам питания

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Кран в ванной комнате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
В четверг Сальдо сообщил, что свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции.
"С 5.30 специалисты "Облводоканала" подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания. Также организован подвоз питьевой и технической воды жителям населенных пунктов, пострадавших от отключения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала