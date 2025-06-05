https://ria.ru/20250605/pitaniya-2021033019.html

Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию

Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию - РИА Новости, 05.06.2025

Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию

Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:02:00+03:00

2025-06-05T10:02:00+03:00

2025-06-05T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В четверг Сальдо сообщил, что свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции. "С 5.30 специалисты "Облводоканала" подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания. Также организован подвоз питьевой и технической воды жителям населенных пунктов, пострадавших от отключения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия