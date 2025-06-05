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Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию - РИА Новости, 05.06.2025
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию
Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:02:00+03:00
2025-06-05T10:02:00+03:00
2025-06-05T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Водонасосные станции в обесточенных от удара ВСУ населенных пунктах Херсонской области подключены к аварийным источникам питания, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. В четверг Сальдо сообщил, что свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции. "С 5.30 специалисты "Облводоканала" подключили водонасосные станции к аварийным источникам питания. Также организован подвоз питьевой и технической воды жителям населенных пунктов, пострадавших от отключения", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийному питанию
Водонасосные станции на Херсонщине подключили к аварийным источникам питания