https://ria.ru/20250605/peskov-2021070044.html

Песков рассказал о партнерских отношениях России и Ирана

Песков рассказал о партнерских отношениях России и Ирана - РИА Новости, 05.06.2025

Песков рассказал о партнерских отношениях России и Ирана

Россия имеет тесные партнерские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:48:00+03:00

2025-06-05T12:48:00+03:00

2025-06-05T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия имеет тесные партнерские отношения с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы (Россия - ред) имеем тесные партнерские отношения с Тегераном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Россия поспособствовать США в урегулировании иранского ядерного конфликта. Также пресс-секретарь отметил готовность президента России Владимира Путина воспользоваться этим уровнем партнерства с Ираном, чтобы внести свой вклад в эти переговоры, которые происходят для урегулирования иранской ядерной проблемы. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование американского руководства - это ошибка. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020968689.html

https://ria.ru/20250603/iran-2020672338.html

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в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, аббас аракчи