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Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов - РИА Новости, 05.06.2025
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов
Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:46:00+03:00
2025-06-05T12:46:00+03:00
2025-06-05T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов
Песков: РФ учтет тот факт, что киевский режим имеет признаки террористического