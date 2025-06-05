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Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/peskov-2021069140.html
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов - РИА Новости, 05.06.2025
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов
Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:46:00+03:00
2025-06-05T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.
https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов

Песков: РФ учтет тот факт, что киевский режим имеет признаки террористического

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.
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08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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