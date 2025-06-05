https://ria.ru/20250605/peskov-2021069140.html

Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов

Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов - РИА Новости, 05.06.2025

Песков ответил на вопрос о контактах с Украиной в случае повторных терактов

Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:46:00+03:00

2025-06-05T12:46:00+03:00

2025-06-05T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", - сказал Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.

https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html

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россия, украина, дмитрий песков, в мире