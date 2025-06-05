https://ria.ru/20250605/peskov-2021067439.html

Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов

Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов - РИА Новости, 05.06.2025

Песков: Россия ждет от международного сообщества осуждения терактов

Россия предпочла бы на международном уровне услышать жесткое осуждение терактов киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

амурская область

сша

дмитрий песков

дональд трамп

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия предпочла бы на международном уровне услышать жесткое осуждение терактов киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ходе телефонного разговора, который состоялся вчера, президент США (Дональд Трамп - ред.) действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией о подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима. Но, если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта", - сказал Песков журналистам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250605/terakt-2021017340.html

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Песков: взрыв поезда в Брянской области – это терроризм на государственном уровне Песков еще раз акцентировал внимание на тезисах Путина, касающихся теракта в Брянской области: "это важное заявление президента". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда – это терроризм на государственном уровне. 2025-06-05T12:43 true PT0M54S

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россия, амурская область, сша, дмитрий песков, дональд трамп, обрушение моста на поезд в брянской области