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Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании - РИА Новости, 05.06.2025
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО)... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:10:00+03:00
2025-06-05T20:10:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали договор факультативного перестрахования, закладывающий правовые основы для совместной поддержки экспортных проектов и распределения рисков через механизм перестрахования, сообщает РЭЦ."Документ был подписан в рамках ежегодной встречи глав экспортных кредитных агентств ЕАЭС в Республике Кыргызстан", - говорится в сообщения."Подписание этого соглашения — важный этап в развитии сотрудничества между экспортными кредитными агентствами ЕАЭС и ЭКСАР. Данное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и лучшими практиками в рамках поддержки внешнеторговых сделок. Мы уверены, что наше партнерство с ГСО откроет новые возможности для национальных компаний обеих стран", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Развитие сотрудничества с Кыргызстаном в сфере экспортного страхования будет способствовать росту взаимной торговли и реализации совместных проектов, в том числе, в третьих странах. Это особенно важно в свете развития транспортных коридоров и логистических цепочек в Центральной Азии.
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россия, киргизия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Киргизия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании
Экспортные кредитные агентства России и Киргизии договорились о перестраховании
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали договор факультативного перестрахования, закладывающий правовые основы для совместной поддержки экспортных проектов и распределения рисков через механизм перестрахования, сообщает РЭЦ.
"Документ был подписан в рамках ежегодной встречи глав экспортных кредитных агентств ЕАЭС в Республике Кыргызстан", - говорится в сообщения.
"Подписание этого соглашения — важный этап в развитии сотрудничества между экспортными кредитными агентствами ЕАЭС и ЭКСАР. Данное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и лучшими практиками в рамках поддержки внешнеторговых сделок. Мы уверены, что наше партнерство с ГСО откроет новые возможности для национальных компаний обеих стран", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Развитие сотрудничества с Кыргызстаном в сфере экспортного страхования будет способствовать росту взаимной торговли и реализации совместных проектов, в том числе, в третьих странах. Это особенно важно в свете развития транспортных коридоров и логистических цепочек в Центральной Азии.