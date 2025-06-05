Рейтинг@Mail.ru
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/perestrakhovanie-2021185043.html
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании - РИА Новости, 05.06.2025
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО)... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:10:00+03:00
2025-06-05T20:10:00+03:00
россия
киргизия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали договор факультативного перестрахования, закладывающий правовые основы для совместной поддержки экспортных проектов и распределения рисков через механизм перестрахования, сообщает РЭЦ."Документ был подписан в рамках ежегодной встречи глав экспортных кредитных агентств ЕАЭС в Республике Кыргызстан", - говорится в сообщения."Подписание этого соглашения — важный этап в развитии сотрудничества между экспортными кредитными агентствами ЕАЭС и ЭКСАР. Данное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и лучшими практиками в рамках поддержки внешнеторговых сделок. Мы уверены, что наше партнерство с ГСО откроет новые возможности для национальных компаний обеих стран", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Развитие сотрудничества с Кыргызстаном в сфере экспортного страхования будет способствовать росту взаимной торговли и реализации совместных проектов, в том числе, в третьих странах. Это особенно важно в свете развития транспортных коридоров и логистических цепочек в Центральной Азии.
https://ria.ru/20250605/rets-2021133066.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Киргизия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Экспортные кредитные агентства РФ и Киргизии договорились о перестраховании

Экспортные кредитные агентства России и Киргизии договорились о перестраховании

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) и ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) подписали договор факультативного перестрахования, закладывающий правовые основы для совместной поддержки экспортных проектов и распределения рисков через механизм перестрахования, сообщает РЭЦ.
"Документ был подписан в рамках ежегодной встречи глав экспортных кредитных агентств ЕАЭС в Республике Кыргызстан", - говорится в сообщения.
"Подписание этого соглашения — важный этап в развитии сотрудничества между экспортными кредитными агентствами ЕАЭС и ЭКСАР. Данное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и лучшими практиками в рамках поддержки внешнеторговых сделок. Мы уверены, что наше партнерство с ГСО откроет новые возможности для национальных компаний обеих стран", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Развитие сотрудничества с Кыргызстаном в сфере экспортного страхования будет способствовать росту взаимной торговли и реализации совместных проектов, в том числе, в третьих странах. Это особенно важно в свете развития транспортных коридоров и логистических цепочек в Центральной Азии.
Обработка озимых культур от вредителей на одном из полей в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Утвержден порядок получения разрешений на ввоз пестицидов через Мой экспорт
Вчера, 16:51
 
РоссияКиргизияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала