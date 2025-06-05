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В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО
В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО - РИА Новости, 05.06.2025
В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО
Министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:36:00+03:00
2025-06-05T14:36:00+03:00
2025-06-05T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. "Это не то, что мы собираемся здесь обсуждать", - заявил Хегсет на полях встречи глав МО стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, могут ли США выйти из альянса, если страны-члены НАТО не достигнут договоренности об увеличении трат на оборону до 5% от ВВП. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250605/nato-2020993245.html
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в мире, сша, европа, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Брюссель, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО
Глава Пентагона Хегсет отказался говорить о возможном выходе США из НАТО