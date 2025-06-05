https://ria.ru/20250605/pentagon-2021100153.html

В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО

В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО - РИА Новости, 05.06.2025

В Пентагоне отказались отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:36:00+03:00

2025-06-05T14:36:00+03:00

2025-06-05T17:37:00+03:00

в мире

сша

европа

брюссель

пит хегсет

дональд трамп

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021155630_103:579:1945:1615_1920x0_80_0_0_af71cecc0b1195c81c7dd8940e3079c1.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. "Это не то, что мы собираемся здесь обсуждать", - заявил Хегсет на полях встречи глав МО стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, могут ли США выйти из альянса, если страны-члены НАТО не достигнут договоренности об увеличении трат на оборону до 5% от ВВП. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250605/nato-2020993245.html

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша