https://ria.ru/20250605/pentagon-2020990870.html

Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов

Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов - РИА Новости, 05.06.2025

Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов

Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:34:00+03:00

2025-06-05T01:34:00+03:00

2025-06-05T01:34:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте, следует из опубликованного ведомством тендера. "(Лаборатория армейских технологий, подведомственная Пентагону - ред.) заинтересована в технологиях для защиты бронетехники (например, боевых машин M1 Abrams и Bradley) от угроз малых беспилотных летательных аппаратов", — говорится в тендере. В опубликованной заявке подчеркивается эффективность дронов FPV в украинском конфликте, отмечаются их возможности самоподрыва и их способность доставлять боеприпасы, гранаты и химические вещества для поражения бронированных целей. В частности, американские военные хотят усилить защиту солдат внутри бронированных машин, но при этом сохранить их маневренность без необходимости открывать люк. Финансирование этого проекта не превысит одного миллиона долларов, согласно тендеру. В мае министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов". В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.

https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html

https://ria.ru/20250507/ssha-2015543198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, министерство обороны сша, технологии, в мире