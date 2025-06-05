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Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов - РИА Новости, 05.06.2025
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01:34 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pentagon-2020990870.html
Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов
Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов - РИА Новости, 05.06.2025
Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов
Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:34:00+03:00
2025-06-05T01:34:00+03:00
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россия
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владимир путин
министерство обороны сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте, следует из опубликованного ведомством тендера. "(Лаборатория армейских технологий, подведомственная Пентагону - ред.) заинтересована в технологиях для защиты бронетехники (например, боевых машин M1 Abrams и Bradley) от угроз малых беспилотных летательных аппаратов", — говорится в тендере. В опубликованной заявке подчеркивается эффективность дронов FPV в украинском конфликте, отмечаются их возможности самоподрыва и их способность доставлять боеприпасы, гранаты и химические вещества для поражения бронированных целей. В частности, американские военные хотят усилить защиту солдат внутри бронированных машин, но при этом сохранить их маневренность без необходимости открывать люк. Финансирование этого проекта не превысит одного миллиона долларов, согласно тендеру. В мае министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов". В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.
https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html
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сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, министерство обороны сша, технологии, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Министерство обороны США, Технологии, В мире
Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов

Пентагон объявил тендер на технологию для защиты бронетехники от дронов

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте, следует из опубликованного ведомством тендера.
"(Лаборатория армейских технологий, подведомственная Пентагону - ред.) заинтересована в технологиях для защиты бронетехники (например, боевых машин M1 Abrams и Bradley) от угроз малых беспилотных летательных аппаратов", — говорится в тендере.
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В опубликованной заявке подчеркивается эффективность дронов FPV в украинском конфликте, отмечаются их возможности самоподрыва и их способность доставлять боеприпасы, гранаты и химические вещества для поражения бронированных целей.
В частности, американские военные хотят усилить защиту солдат внутри бронированных машин, но при этом сохранить их маневренность без необходимости открывать люк. Финансирование этого проекта не превысит одного миллиона долларов, согласно тендеру.
В мае министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.
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