Пентагон ищет решения для защиты бронетехники от дронов
Пентагон объявил тендер на технологию для защиты бронетехники от дронов
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны США ищет решения для защиты своей бронетехники от дронов после того, как они продемонстрировали свою эффективность в украинском конфликте, следует из опубликованного ведомством тендера.
"(Лаборатория армейских технологий, подведомственная Пентагону - ред.) заинтересована в технологиях для защиты бронетехники (например, боевых машин M1 Abrams и Bradley) от угроз малых беспилотных летательных аппаратов", — говорится в тендере.
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В опубликованной заявке подчеркивается эффективность дронов FPV в украинском конфликте, отмечаются их возможности самоподрыва и их способность доставлять боеприпасы, гранаты и химические вещества для поражения бронированных целей.
В частности, американские военные хотят усилить защиту солдат внутри бронированных машин, но при этом сохранить их маневренность без необходимости открывать люк. Финансирование этого проекта не превысит одного миллиона долларов, согласно тендеру.
В мае министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.