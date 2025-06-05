https://ria.ru/20250605/pensiya-2020985662.html
Названо, кому удвоят пенсию в июле
Названо, кому удвоят пенсию в июле - РИА Новости, 05.06.2025
Названо, кому удвоят пенсию в июле
С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:15:00+03:00
2025-06-05T03:15:00+03:00
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общество
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игорь балынин
пенсии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Фиксированная выплата вырастет в два раза и достигнет 17 815,4 рубля."Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — добавил собеседник агентства.Таким образом, сумма составит 19129,40 рубля.При этом, подчеркнул Балынин, этот процесс произойдет в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно. Получать повышенную пенсию граждане, которым она полагается, будут ежемесячно.
https://ria.ru/20250603/pensiya-2020577480.html
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общество, россия, игорь балынин, пенсии, деньги
Общество, Россия, Игорь Балынин, Пенсии, Деньги
Названо, кому удвоят пенсию в июле
Доцент Балынин: с 1 июля увеличится пенсия у тех, кому в июне исполнилось 80 лет