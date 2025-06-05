Рейтинг@Mail.ru
Названо, кому удвоят пенсию в июле - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 05.06.2025 (обновлено: 03:59 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pensiya-2020985662.html
Названо, кому удвоят пенсию в июле
Названо, кому удвоят пенсию в июле - РИА Новости, 05.06.2025
Названо, кому удвоят пенсию в июле
С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:15:00+03:00
2025-06-05T03:59:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
пенсии
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Фиксированная выплата вырастет в два раза и достигнет 17 815,4 рубля."Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — добавил собеседник агентства.Таким образом, сумма составит 19129,40 рубля.При этом, подчеркнул Балынин, этот процесс произойдет в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно. Получать повышенную пенсию граждане, которым она полагается, будут ежемесячно.
https://ria.ru/20250603/pensiya-2020577480.html
https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, игорь балынин, пенсии, деньги
Общество, Россия, Игорь Балынин, Пенсии, Деньги
Названо, кому удвоят пенсию в июле

Доцент Балынин: с 1 июля увеличится пенсия у тех, кому в июне исполнилось 80 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн РИА Новости. С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Фиксированная выплата вырастет в два раза и достигнет 17 815,4 рубля.
Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить
3 июня, 03:18
"Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — добавил собеседник агентства.
Таким образом, сумма составит 19129,40 рубля.
При этом, подчеркнул Балынин, этот процесс произойдет в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно. Получать повышенную пенсию граждане, которым она полагается, будут ежемесячно.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии
25 мая, 02:17
 
ОбществоРоссияИгорь БалынинПенсииДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала