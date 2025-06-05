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Патриарх Кирилл совершил богослужение в Полоцке - РИА Новости, 05.06.2025
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Религия
 
15:58 05.06.2025 (обновлено: 16:20 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/patriarkh-2021121567.html
Патриарх Кирилл совершил богослужение в Полоцке
Патриарх Кирилл совершил богослужение в Полоцке - РИА Новости, 05.06.2025
Патриарх Кирилл совершил богослужение в Полоцке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря в Белоруссии, в этом году... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:58:00+03:00
2025-06-05T16:20:00+03:00
религия
белоруссия
полоцк
минск
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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ПОЛОЦК, 5 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря в Белоруссии, в этом году верующие празднуют 900-летие основания обители, передает корреспондент РИА Новости. В Крестовоздвиженском соборе и на площади перед ним молились сотни человек. На богослужении присутствовали в том числе вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич и государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. В четверг в Полоцке верующие совершают также традиционный крестный ход от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. В Крестовоздвиженском соборе покоятся мощи святой Ефросинии - основательницы обители, а 5 июня в Русской церкви встречают день ее памяти. Преподобная Евфросиния Полоцкая почитается как небесная покровительница и просветительница Белоруссии. "С ее именем связано открытие первых на белорусских землях учебных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, развитие ремесел. Главной жемчужиной обители является Спасо-Преображенский храм, построенный при жизни великой просветительницы. До нашего времени он дошел практически в первозданном виде… Фрески XII века занимают около 1000 квадратных метров, или примерно 90 процентов площади стен храма. С 2021 по 2025 годы в Спасо-Преображенской церкви проводились укрепление фундамента, раскрытие и реставрация фресок. Также к торжествам в честь 900-летия монастыря проведена реконструкция монастырских корпусов, восстановлена трапезная на 170 мест, благоустроена территория обители", - рассказали в пресс-службе патриарха Кирилла. Там добавили, что реставрация стала возможной при большой организационной, финансовой поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко, который неоднократно посещал Полоцкий монастырь, а также председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой и местных властей. "Для нас очень важно, чтобы Святейший (патриарх Кирилл - ред.) смог оценить совместную работу по реставрации обители, которая велась совместно специалистами, искусствоведами Российской Федерации и Республики Беларусь - это общий труд, общее наше духовное достояние", - рассказал журналистам патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. Патриарх Кирилл совершает визит в Белоруссию 4-6 июня, он приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. В первый день предстоятель провел богоослужение в Минске, в четверг служит в Полоцке. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", уточняли ранее в РПЦ.
https://ria.ru/20250604/putin-2020964795.html
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белоруссия, полоцк, минск, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Белоруссия, Полоцк, Минск, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл совершил богослужение в Полоцке

Патриарх Кирилл совершил праздничное богослужение в Полоцке

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке
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ПОЛОЦК, 5 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря в Белоруссии, в этом году верующие празднуют 900-летие основания обители, передает корреспондент РИА Новости.
В Крестовоздвиженском соборе и на площади перед ним молились сотни человек. На богослужении присутствовали в том числе вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич и государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. В четверг в Полоцке верующие совершают также традиционный крестный ход от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. В Крестовоздвиженском соборе покоятся мощи святой Ефросинии - основательницы обители, а 5 июня в Русской церкви встречают день ее памяти. Преподобная Евфросиния Полоцкая почитается как небесная покровительница и просветительница Белоруссии.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин передал папе римскому пожелание от патриарха Кирилла
4 июня, 20:23
"С ее именем связано открытие первых на белорусских землях учебных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, развитие ремесел. Главной жемчужиной обители является Спасо-Преображенский храм, построенный при жизни великой просветительницы. До нашего времени он дошел практически в первозданном виде… Фрески XII века занимают около 1000 квадратных метров, или примерно 90 процентов площади стен храма. С 2021 по 2025 годы в Спасо-Преображенской церкви проводились укрепление фундамента, раскрытие и реставрация фресок. Также к торжествам в честь 900-летия монастыря проведена реконструкция монастырских корпусов, восстановлена трапезная на 170 мест, благоустроена территория обители", - рассказали в пресс-службе патриарха Кирилла.
Там добавили, что реставрация стала возможной при большой организационной, финансовой поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко, который неоднократно посещал Полоцкий монастырь, а также председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой и местных властей.
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4 июня, 14:55
"Для нас очень важно, чтобы Святейший (патриарх Кирилл - ред.) смог оценить совместную работу по реставрации обители, которая велась совместно специалистами, искусствоведами Российской Федерации и Республики Беларусь - это общий труд, общее наше духовное достояние", - рассказал журналистам патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Патриарх Кирилл совершает визит в Белоруссию 4-6 июня, он приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. В первый день предстоятель провел богоослужение в Минске, в четверг служит в Полоцке. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", уточняли ранее в РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
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РелигияБелоруссияПолоцкМинскПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигия
 
 
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