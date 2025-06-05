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Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов - РИА Новости, 05.06.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:14 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/paszr-2021185568.html
Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов
Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов - РИА Новости, 05.06.2025
Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов
В Архангельске подвели итоги 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада, в ходе которой парламентарии поддержали более 20 законодательных инициатив РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:14:00+03:00
2025-06-05T20:14:00+03:00
архангельская область
архангельск
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. В Архангельске подвели итоги 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада, в ходе которой парламентарии поддержали более 20 законодательных инициатив и обращений в федеральные органы власти, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить инициативу, которая касается участников спецоперации и их семей. Мы не можем разделять бойцов на тех, кто встал на защиту Родины по мобилизации или заключил контракт. Для них должны в равной степени предоставляться льготы и меры поддержки, которые существуют в наших регионах", - сказал председатель ПАСЗР, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он уточнил, что предлагается исключить денежное довольствие контрактников из расчёта среднедушевого дохода семьи, как это сейчас работает у мобилизованных. Бельский также отметил важность введения единого реестра учета домашних животных. "Люди должны нести ответственность за питомцев, тогда и брошенных животных на улицах станет меньше. В Ленинградской области мы сейчас ввели паспорта животных и считаем, что эту практику надо распространить и на остальные регионы", - отметил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Спикер регионального собрания Архангельской области Екатерина Прокопьевна напомнила о важности совместной работы парламентов регионов. "У каждого субъекта Северо-Запада есть право выходить со своими законодательными инициативами. Но мы всегда находим более значимую поддержку, если делаем это сообща. Помогая друг другу, мы развиваем эти инициативы, работаем вместе на общий результат, чтобы нас услышали на федеральном уровне", - сказала Прокопьева. Она подчеркнула, что парламентарии на протяжении уже 30 лет продолжают традиции, заложенные основателями Ассоциации, и выразила уверенность, что эти принципы взаимодействия будут продолжены и после. Она также отметила, что, несмотря на различия, которые существуют в регионах, есть общие вопросы, которые во многом их объединяют. Среди них инициатива Мурманской области о внесении изменений в правила оплаты проезда к месту отдыха пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. Сейчас пенсионеры не могут полноценно воспользоваться правом льготного проезда раз в два года, поскольку оно распространяется только на пассажирские поезда, а не скорые, большинство которых на постоянной основе курсирует с севера на юг. Поэтому пенсионеры вынуждены ехать в отпуск на других типах поездов, в последующем отдельно покупать справки о стоимости проезда в пассажирском поезде. В результате пенсионеры обращаются в суды. Вологодские депутаты предложили расширить список медиков, имеющих право на дополнительную поддержку. По решению правительства Российской Федерации с 1 января 2023 года медработники государственных учреждений получают дополнительные выплаты. Однако поддержка не предусмотрена для врачей и среднего медперсонала бюро судебно-медицинской экспертизы, медработников паллиативной помощи, которую оказывают в условиях стационара. Это также касается работников скорой помощи. Все поддержанные в ходе пленарного заседания инициативы будут направлены на рассмотрение в федеральные органы власти, отметили в заксобрании.
https://ria.ru/20250605/paszr-2021129736.html
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архангельск, архангельская область
Архангельская область, Архангельск, Архангельская область
Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов

В Архангельске подвели итоги 67-й конференции ПАСЗР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. В Архангельске подвели итоги 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада, в ходе которой парламентарии поддержали более 20 законодательных инициатив и обращений в федеральные органы власти, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
"В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить инициативу, которая касается участников спецоперации и их семей. Мы не можем разделять бойцов на тех, кто встал на защиту Родины по мобилизации или заключил контракт. Для них должны в равной степени предоставляться льготы и меры поддержки, которые существуют в наших регионах", - сказал председатель ПАСЗР, спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он уточнил, что предлагается исключить денежное довольствие контрактников из расчёта среднедушевого дохода семьи, как это сейчас работает у мобилизованных.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Бельский также отметил важность введения единого реестра учета домашних животных. "Люди должны нести ответственность за питомцев, тогда и брошенных животных на улицах станет меньше. В Ленинградской области мы сейчас ввели паспорта животных и считаем, что эту практику надо распространить и на остальные регионы", - отметил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Спикер регионального собрания Архангельской области Екатерина Прокопьевна напомнила о важности совместной работы парламентов регионов.
"У каждого субъекта Северо-Запада есть право выходить со своими законодательными инициативами. Но мы всегда находим более значимую поддержку, если делаем это сообща. Помогая друг другу, мы развиваем эти инициативы, работаем вместе на общий результат, чтобы нас услышали на федеральном уровне", - сказала Прокопьева. Она подчеркнула, что парламентарии на протяжении уже 30 лет продолжают традиции, заложенные основателями Ассоциации, и выразила уверенность, что эти принципы взаимодействия будут продолжены и после.
Она также отметила, что, несмотря на различия, которые существуют в регионах, есть общие вопросы, которые во многом их объединяют. Среди них инициатива Мурманской области о внесении изменений в правила оплаты проезда к месту отдыха пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. Сейчас пенсионеры не могут полноценно воспользоваться правом льготного проезда раз в два года, поскольку оно распространяется только на пассажирские поезда, а не скорые, большинство которых на постоянной основе курсирует с севера на юг. Поэтому пенсионеры вынуждены ехать в отпуск на других типах поездов, в последующем отдельно покупать справки о стоимости проезда в пассажирском поезде. В результате пенсионеры обращаются в суды.
Вологодские депутаты предложили расширить список медиков, имеющих право на дополнительную поддержку. По решению правительства Российской Федерации с 1 января 2023 года медработники государственных учреждений получают дополнительные выплаты. Однако поддержка не предусмотрена для врачей и среднего медперсонала бюро судебно-медицинской экспертизы, медработников паллиативной помощи, которую оказывают в условиях стационара. Это также касается работников скорой помощи.
Все поддержанные в ходе пленарного заседания инициативы будут направлены на рассмотрение в федеральные органы власти, отметили в заксобрании.
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