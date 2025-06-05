https://ria.ru/20250605/paszr-2021129736.html
Участники ПАСЗР в Архангельске предложили изменить нормы поддержки АПК
Участники ПАСЗР в Архангельске предложили изменить нормы поддержки АПК - РИА Новости, 05.06.2025
Участники ПАСЗР в Архангельске предложили изменить нормы поддержки АПК
Участники конференции Парламентской Ассамблеи Северо-Запада РФ предложили ввести повышающие коэффициенты на производство молока и мелиоративных работ, сообщила... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:35:00+03:00
2025-06-05T16:35:00+03:00
2025-06-05T16:35:00+03:00
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн – РИА Новости. Участники конференции Парламентской Ассамблеи Северо-Запада РФ предложили ввести повышающие коэффициенты на производство молока и мелиоративных работ, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. "Участники конференции поддержали предложение о внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования в части применения повышающего коэффициента, равного 2, в отношении северных регионов", - говорится в сообщении. Документ был инициирован Архангельским областным собранием депутатов. Как пояснили инициаторы, речь идет о применении повышающего коэффициента на поддержку производства молока в отношении северных регионов по аналогии с территориями Дальневосточного федерального округа. "Для этого необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых фор хозяйствования", - считают в заксобрании. Как отметили депутаты, сельское хозяйство в северных регионах тоже является убыточным. К примеру, в себестоимости молочной продукции доля затрат на корма составляет около 50%. Северные регионы отличаются низкой урожайностью растительных кормов. Зерновые культуры практически не вырастают, поэтому их приходится закупать на юге России, что приводит к удорожанию кормов. Кроме того, себестоимость молочной продукции зависит и от фонда заработной платы, размер которой в северных территориях выше в связи с выплатой сотрудникам предприятий процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее обращение будет направлено в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Также на конференции было предложено изменить правила предоставления регионам федеральной субсидии на мелиорацию земель для их дальнейшего использования в сельском хозяйстве. "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на проведение мелиоративных мероприятий не учитывают физико-географическое районирование территорий. В районах Европейского Севера влажный климат, переувлажненная и заболоченная почва, которая требует проведения большого комплекса мелиоративных мероприятий. Кроме того, следует учитывать густоту осушительных каналов и глубину промерзания грунтов", – сказала председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента республики Карелия Марина Гуменникова. В связи с этим при расчете субсидии предложено учитывать региональные особенности и предусмотреть повышающий коэффициент к предельному размеру стоимости мелиоративных работ в отношении северных территорий. Была поддержана инициатива законодательного собрания Санкт-Петербурга по наделению полномочием правительства РФ по утверждению порядка ведения единого реестра домашних животных, представляющего собой государственную автоматизированную информационную систему, содержащую сведения о домашних животных и их владельцах. Проект подготовлен для усиления ответственного обращения с домашними животными, в том числе обеспечения возможности поиска владельцев потерявшихся домашних животных.
https://ria.ru/20250605/paszr-2021089858.html
https://ria.ru/20250605/konferentsiya-2021089406.html
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россия, архангельская область
Архангельская область, Россия, Архангельская область
Участники ПАСЗР в Архангельске предложили изменить нормы поддержки АПК
На конференции ПАСЗР в Архангельске предложили изменить нормы поддержки АПК
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн – РИА Новости. Участники конференции Парламентской Ассамблеи Северо-Запада РФ предложили ввести повышающие коэффициенты на производство молока и мелиоративных работ, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области.
"Участники конференции поддержали предложение о внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку приоритетных направлений АПК и развития малых форм хозяйствования в части применения повышающего коэффициента, равного 2, в отношении северных регионов", - говорится в сообщении.
Документ был инициирован Архангельским областным собранием депутатов. Как пояснили инициаторы, речь идет о применении повышающего коэффициента на поддержку производства молока в отношении северных регионов по аналогии с территориями Дальневосточного федерального округа. "Для этого необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых фор хозяйствования", - считают в заксобрании.
Как отметили депутаты, сельское хозяйство в северных регионах тоже является убыточным. К примеру, в себестоимости молочной продукции доля затрат на корма составляет около 50%. Северные регионы отличаются низкой урожайностью растительных кормов. Зерновые культуры практически не вырастают, поэтому их приходится закупать на юге России, что приводит к удорожанию кормов. Кроме того, себестоимость молочной продукции зависит и от фонда заработной платы, размер которой в северных территориях выше в связи с выплатой сотрудникам предприятий процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее обращение будет направлено в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Также на конференции было предложено изменить правила предоставления регионам федеральной субсидии на мелиорацию земель для их дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
"Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на проведение мелиоративных мероприятий не учитывают физико-географическое районирование территорий. В районах Европейского Севера влажный климат, переувлажненная и заболоченная почва, которая требует проведения большого комплекса мелиоративных мероприятий. Кроме того, следует учитывать густоту осушительных каналов и глубину промерзания грунтов", – сказала председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента республики Карелия Марина Гуменникова.
В связи с этим при расчете субсидии предложено учитывать региональные особенности и предусмотреть повышающий коэффициент к предельному размеру стоимости мелиоративных работ в отношении северных территорий.
Была поддержана инициатива законодательного собрания Санкт-Петербурга по наделению полномочием правительства РФ по утверждению порядка ведения единого реестра домашних животных, представляющего собой государственную автоматизированную информационную систему, содержащую сведения о домашних животных и их владельцах. Проект подготовлен для усиления ответственного обращения с домашними животными, в том числе обеспечения возможности поиска владельцев потерявшихся домашних животных.