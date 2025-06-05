https://ria.ru/20250605/paszr-2021089858.html
ПАСЗР поддержала создание музейных фондохранилищ
ПАСЗР поддержала создание музейных фондохранилищ - РИА Новости, 05.06.2025
ПАСЗР поддержала создание музейных фондохранилищ
Инициативу Архангельского областного собрания депутатов о создании программы по строительству музейных фондохранилищ поддержали на заседании Парламентской... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:59:00+03:00
2025-06-05T13:59:00+03:00
2025-06-05T13:59:00+03:00
архангельская область
архангельская область
архангельское областное собрание депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Инициативу Архангельского областного собрания депутатов о создании программы по строительству музейных фондохранилищ поддержали на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "Благодаря реализации национального проекта "Культура" за последние пять лет проведены масштабная реконструкция, капитальный ремонт и оснащение региональных и муниципальных музеев мультимедийным оборудованием, интерактивными экспозициями и многим другим. В связи с этим на первый план встают вопросы обеспечения сохранности и безопасности музейных коллекций, в том числе функционирования музейных фондохранилищ", – рассказала председатель собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что вопрос нехватки помещений для хранения музейных предметов и коллекций крайне актуален для всех регионов России. Фондохранилища переполнены, необходимо увеличивать их площадь, капитально ремонтировать здания. При этом далеко не все имеющиеся в распоряжении музеев помещения, приспособленные для хранения музейных ценностей, соответствуют установленным требованиям. Спикер отметила, что задачи по сохранению музейных предметов и коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда России, решаются медленно. А потребность в современных хранилищах остается высокой. Если взять в пример Архангельскую область, то один из крупнейших музейных центров России – государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" – не имеет собственного специализированного фондохранилища. Фонды размещены в приспособленных помещениях по всему городу, которые зачастую не соответствуют противопожарным требованиям, климатическому режиму, условиям влажности и т.д. При этом в музеях объединения представлены полноценные художественные коллекции, богатейшее собрание отечественного искусства с XVI века до наших дней, уникальная коллекция древнерусских икон и деревянной скульптуры XIV-XVIII веков. И очень важно сохранить бесценное культурное и историческое наследие Русского Севера. "Разработка федеральной программы по строительству и капитальному ремонту зданий фондохранилищ позволит решить задачу сохранности музейных предметов и коллекций. Поэтому мы инициировали соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой", – рассказала Прокопьева. "Конференция ПАСЗР поддержала инициативу Архангельского областного собрания", - отметили в заксобрании.
https://ria.ru/20250605/konferentsiya-2021089406.html
https://ria.ru/20250604/arkhangelsk-2020900580.html
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архангельская область, архангельское областное собрание депутатов
Архангельская область, Архангельская область, Архангельское областное Собрание депутатов
ПАСЗР поддержала создание музейных фондохранилищ
ПАСЗР поддержала идею архангельских депутатов о создании музейных фондохранилищ
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Инициативу Архангельского областного собрания депутатов о создании программы по строительству музейных фондохранилищ поддержали на заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
"Благодаря реализации национального проекта "Культура" за последние пять лет проведены масштабная реконструкция, капитальный ремонт и оснащение региональных и муниципальных музеев мультимедийным оборудованием, интерактивными экспозициями и многим другим. В связи с этим на первый план встают вопросы обеспечения сохранности и безопасности музейных коллекций, в том числе функционирования музейных фондохранилищ", – рассказала председатель собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что вопрос нехватки помещений для хранения музейных предметов и коллекций крайне актуален для всех регионов России. Фондохранилища переполнены, необходимо увеличивать их площадь, капитально ремонтировать здания. При этом далеко не все имеющиеся в распоряжении музеев помещения, приспособленные для хранения музейных ценностей, соответствуют установленным требованиям. Спикер отметила, что задачи по сохранению музейных предметов и коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда России, решаются медленно. А потребность в современных хранилищах остается высокой.
Если взять в пример Архангельскую область, то один из крупнейших музейных центров России – государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" – не имеет собственного специализированного фондохранилища. Фонды размещены в приспособленных помещениях по всему городу, которые зачастую не соответствуют противопожарным требованиям, климатическому режиму, условиям влажности и т.д.
При этом в музеях объединения представлены полноценные художественные коллекции, богатейшее собрание отечественного искусства с XVI века до наших дней, уникальная коллекция древнерусских икон и деревянной скульптуры XIV-XVIII веков. И очень важно сохранить бесценное культурное и историческое наследие Русского Севера.
"Разработка федеральной программы по строительству и капитальному ремонту зданий фондохранилищ позволит решить задачу сохранности музейных предметов и коллекций. Поэтому мы инициировали соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой", – рассказала Прокопьева.
"Конференция ПАСЗР поддержала инициативу Архангельского областного собрания", - отметили в заксобрании.