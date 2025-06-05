Рейтинг@Mail.ru
Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 05.06.2025 (обновлено: 10:54 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/partija-2021035754.html
Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти
Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти - РИА Новости, 05.06.2025
Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти
Объединение оппозиционных сил в Молдавии позволит бороться с узурпацией со стороны руководства республики и обеспечит сменяемость власти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:18:00+03:00
2025-06-05T10:54:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
ирина влах
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020873117_0:54:3012:1748_1920x0_80_0_0_b4c486706ee26a4d0a3873aae3da570a.jpg
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Объединение оппозиционных сил в Молдавии позволит бороться с узурпацией со стороны руководства республики и обеспечит сменяемость власти, сообщила пресс-служба партии "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Группа общественных деятелей в Кишиневе в среду объявила о создании независимой общенародной платформы "За Молдову", которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей. "Объединительные процессы среди оппозиции мы считаем своевременными и необходимыми. Партия "Действие и солидарность" изобретает новые механизмы обхода Конституции и законов. Это создаёт условия для узурпации Майей Санду и ее группировкой всей полноты власти и окончательной смерти любых процессов демократии и сменяемости власти", — говорится в заявлении партии, опубликованном в контексте создания Платформы "За Молдову". Партия "Сердце Молдовы" подчеркивает, что давление на оппозиционные силы в Молдавии возрастает с каждым днем. "Еще одной каденции пребывания у власти этих грабителей Молдова просто не выдержит. Она попросту исчезнет и превратится в беднейшую провинцию Румынии", - отмечено в заявление. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250604/moldavija-2020979412.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html
https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020873117_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_e311fb3e6c879d279d74fe82f81ba971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, гагаузия, ирина влах, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти

Партия "Сердце Молдовы": сплочение оппозиции поможет дать отпор узурпации власти

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Объединение оппозиционных сил в Молдавии позволит бороться с узурпацией со стороны руководства республики и обеспечит сменяемость власти, сообщила пресс-служба партии "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Группа общественных деятелей в Кишиневе в среду объявила о создании независимой общенародной платформы "За Молдову", которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист
Вчера, 22:42
"Объединительные процессы среди оппозиции мы считаем своевременными и необходимыми. Партия "Действие и солидарность" изобретает новые механизмы обхода Конституции и законов. Это создаёт условия для узурпации Майей Санду и ее группировкой всей полноты власти и окончательной смерти любых процессов демократии и сменяемости власти", — говорится в заявлении партии, опубликованном в контексте создания Платформы "За Молдову".
Партия "Сердце Молдовы" подчеркивает, что давление на оппозиционные силы в Молдавии возрастает с каждым днем.
"Еще одной каденции пребывания у власти этих грабителей Молдова просто не выдержит. Она попросту исчезнет и превратится в беднейшую провинцию Румынии", - отмечено в заявление.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Кишинев начал демонтаж Гагаузской автономии, заявил экс-премьер Молдавии
14 апреля, 17:43
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции
2 июня, 10:04
 
МолдавияКишиневГагаузияИрина ВлахМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала