https://ria.ru/20250605/partija-2021035754.html

Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти

Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти - РИА Новости, 05.06.2025

Партия "Сердце Молдовы": объединение оппозиции обеспечит сменяемость власти

Объединение оппозиционных сил в Молдавии позволит бороться с узурпацией со стороны руководства республики и обеспечит сменяемость власти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:18:00+03:00

2025-06-05T10:18:00+03:00

2025-06-05T10:54:00+03:00

молдавия

кишинев

гагаузия

ирина влах

майя санду

евгения гуцул

sputnik молдова

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Объединение оппозиционных сил в Молдавии позволит бороться с узурпацией со стороны руководства республики и обеспечит сменяемость власти, сообщила пресс-служба партии "Сердце Молдовы" под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Группа общественных деятелей в Кишиневе в среду объявила о создании независимой общенародной платформы "За Молдову", которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей. "Объединительные процессы среди оппозиции мы считаем своевременными и необходимыми. Партия "Действие и солидарность" изобретает новые механизмы обхода Конституции и законов. Это создаёт условия для узурпации Майей Санду и ее группировкой всей полноты власти и окончательной смерти любых процессов демократии и сменяемости власти", — говорится в заявлении партии, опубликованном в контексте создания Платформы "За Молдову". Партия "Сердце Молдовы" подчеркивает, что давление на оппозиционные силы в Молдавии возрастает с каждым днем. "Еще одной каденции пребывания у власти этих грабителей Молдова просто не выдержит. Она попросту исчезнет и превратится в беднейшую провинцию Румынии", - отмечено в заявление. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250604/moldavija-2020979412.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011200549.html

https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html

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