https://ria.ru/20250605/parkovka-2021098413.html

Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве

Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве - РИА Новости, 05.06.2025

Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве

Возгорание электросамоката, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:29:00+03:00

2025-06-05T14:29:00+03:00

2025-06-05T14:29:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возгорание электросамоката, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В четверг ГУ МЧС сообщило о пожаре двух автомобилей на площади примерно в 22 квадратных метра на пятом этаже многоярусной парковки по адресу: улица Нижняя, дом 14. По данным министерства, в 13.40 пожар ликвидировали, пострадавших нет. "Предварительно, источник пожара на парковке - вспыхнувший электросамокат", - сказал собеседник агентства. Представитель экстренных служб добавил, что из-за возгорания двух автомашин также загорелся утеплитель на кровле здания.

https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)