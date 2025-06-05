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Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве - РИА Новости, 05.06.2025
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14:29 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/parkovka-2021098413.html
Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве
Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве - РИА Новости, 05.06.2025
Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве
Возгорание электросамоката, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:29:00+03:00
2025-06-05T14:29:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возгорание электросамоката, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В четверг ГУ МЧС сообщило о пожаре двух автомобилей на площади примерно в 22 квадратных метра на пятом этаже многоярусной парковки по адресу: улица Нижняя, дом 14. По данным министерства, в 13.40 пожар ликвидировали, пострадавших нет. "Предварительно, источник пожара на парковке - вспыхнувший электросамокат", - сказал собеседник агентства. Представитель экстренных служб добавил, что из-за возгорания двух автомашин также загорелся утеплитель на кровле здания.
https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Электросамокат, предварительно, стал причиной пожара на парковке в Москве

Электросамокат мог стать причиной пожара на многоярусной парковке в Москве

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеМесто пожара на многоярусной парковки на севере Москвы
Место пожара на многоярусной парковки на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Место пожара на многоярусной парковки на севере Москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Возгорание электросамоката, по предварительным данным, стало причиной пожара на многоярусной парковке на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В четверг ГУ МЧС сообщило о пожаре двух автомобилей на площади примерно в 22 квадратных метра на пятом этаже многоярусной парковки по адресу: улица Нижняя, дом 14. По данным министерства, в 13.40 пожар ликвидировали, пострадавших нет.
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"Предварительно, источник пожара на парковке - вспыхнувший электросамокат", - сказал собеседник агентства.
Представитель экстренных служб добавил, что из-за возгорания двух автомашин также загорелся утеплитель на кровле здания.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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