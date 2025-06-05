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Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе - РИА Новости, 05.06.2025
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08:50 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ovchinskiy-2020980721.html
Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе
Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе - РИА Новости, 05.06.2025
Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе
Девелопер начал финальное благоустройство бизнес-парка в Бутырском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:50:00+03:00
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владислав овчинский
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелопер начал финальное благоустройство бизнес-парка в Бутырском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общественная зона площадью 10 тысяч квадратных метров на территории бизнес-парка Ostankino будет доступна всем жителям. Здесь разместится центральная площадь для проведения мероприятий, "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе, площадки для занятий спортом и отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Девелопером проекта является компания Pioneer. Сама общественная зона расположится рядом с метро "Бутырская".По словам министра, уличные коворкинги будут оснащены столами с высокими стульями. Кроме того, будут созданы зоны с садами, где установят уличные шезлонги, гамаки, а также беседки с настилами из лиственницы и качели-коконы.Овчинский отметил, что завершить благоустройство новой общественной зоны планируется в 2025 году вместе с завершением возведения шестого корпуса бизнес-парка.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустроить парк на территории "Лужников".
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городское хозяйство москвы, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе

Овчинский: девелопер завершает благоустройство бизнес-парка в Бутырском районе

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелопер начал финальное благоустройство бизнес-парка в Бутырском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Общественная зона площадью 10 тысяч квадратных метров на территории бизнес-парка Ostankino будет доступна всем жителям. Здесь разместится центральная площадь для проведения мероприятий, "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе, площадки для занятий спортом и отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Девелопером проекта является компания Pioneer. Сама общественная зона расположится рядом с метро "Бутырская".

По словам министра, уличные коворкинги будут оснащены столами с высокими стульями. Кроме того, будут созданы зоны с садами, где установят уличные шезлонги, гамаки, а также беседки с настилами из лиственницы и качели-коконы.

Овчинский отметил, что завершить благоустройство новой общественной зоны планируется в 2025 году вместе с завершением возведения шестого корпуса бизнес-парка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустроить парк на территории "Лужников".
 
Городское хозяйство МосквыМоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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