Овчинский: девелопер завершает благоустройство парка в Бутырском районе

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девелопер начал финальное благоустройство бизнес-парка в Бутырском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



"Общественная зона площадью 10 тысяч квадратных метров на территории бизнес-парка Ostankino будет доступна всем жителям. Здесь разместится центральная площадь для проведения мероприятий, "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе, площадки для занятий спортом и отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.



Девелопером проекта является компания Pioneer. Сама общественная зона расположится рядом с метро "Бутырская".



По словам министра, уличные коворкинги будут оснащены столами с высокими стульями. Кроме того, будут созданы зоны с садами, где установят уличные шезлонги, гамаки, а также беседки с настилами из лиственницы и качели-коконы.



Овчинский отметил, что завершить благоустройство новой общественной зоны планируется в 2025 году вместе с завершением возведения шестого корпуса бизнес-парка.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустроить парк на территории "Лужников".