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Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу
Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу - РИА Новости, 06.06.2025
Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу
Еще 14 детей, ехавших на поезде из Екатеринбурга в Анапу, попали в больницу с норовирусом, сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:52:00+03:00
2025-06-05T23:52:00+03:00
2025-06-06T01:13:00+03:00
происшествия
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здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Еще 14 детей, ехавших на поезде из Екатеринбурга в Анапу, попали в больницу с норовирусом, сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что восемь детей из того же поезда отравились, их госпитализировали в Воронежской области."По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара", — говорится в заявлении.Остальных детей направили в изолятор лагеря "Жемчужина России" под медицинское наблюдение.При этом в состоянии тех, кто попал в больницу в Воронежской области, наметилась положительная динамика. Детей готовят к выписке, добавили в пресс-службе."Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии", — подчеркнули там.В свою очередь, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В ведомстве также заявляли, что, по предварительным данным, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.
https://ria.ru/20250529/chislo-2019723399.html
https://ria.ru/20250527/sud-2019239797.html
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происшествия, анапа, екатеринбург, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Анапа, Екатеринбург, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу
Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу с отравлением