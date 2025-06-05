https://ria.ru/20250605/otpusk-2021062551.html
Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025
Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025 - РИА Новости, 05.06.2025
Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025
Краснодарский край активно осваивает новые виды туризма. Теперь в регион ездят не только ради пляжного отдыха, но и за яркими впечатлениями и вкусами, новым... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:33:00+03:00
2025-06-05T12:33:00+03:00
2025-06-05T12:33:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
туризм
отпуск
море
анапа
темрюкский район
пляжи
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Краснодарский край активно осваивает новые виды туризма. Теперь в регион ездят не только ради пляжного отдыха, но и за яркими впечатлениями и вкусами, новым опытом гастрономического туризма и романтикой винных туров. Многие путешественники приезжают для того, чтобы насладиться красотой пеших маршрутов, полюбоваться горами, расслабиться и оздоровиться в санаториях и соединиться с природой в глэмпингах. Подробнее о новом уровне отдыха на Кубани — в материале РИА Новости.Больше, чем пляжный отдыхКраснодарский край сочетает в себе превосходный климат, два моря, разнообразие природных ландшафтов, античное наследие и богатую культуру. Правда, несмотря на все эти богатства, ранее регион был популярен у туристов преимущественно летом. Однако в последнее время ракурс заметно изменился – люди начали приезжать в межсезонье и зимой."С 2021 года мы развиваем концепцию всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Как результат — уже два года почти половина из рекордного турпотока приходится на зиму и межсезонье", — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Так, в 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули 20,1 миллиона человек, из них всего 10,5 миллионов туристов приехали в регион летом, а 9,6 миллиона – в "нелетние" месяцы, отметили в пресс-службе.За 10 лет турпоток в регионе вырос в полтора раза — на 6,3 миллиона человек. При этом количество путешествующих в крае постепенно распределяется в течение всего года. Согласно стратегии развития, к 2042 году регион будет принимать уже 24 миллиона туристов.Круглогодичный отдых на Кубани активно развивается за счет расширения ассортимента предложений. В Краснодарском крае появляются и совершенствуются различные виды туризма, которые способны удовлетворить практически любой запрос.От походов до винных туровНекоторые туристические направления на Кубани обретают вторую жизнь. Так, все больше путешественников отдают предпочтение туристическим маршрутам. Если в 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, то сегодня – уже 291. Туристам предлагают не только пешие прогулки, но и велосипедные, водные, автомобильные, конные и мотопутешествия.Кроме того, в последние годы в регионе обустраивают маршруты для лечебной ходьбы, которые называются терренкурами. Работы ведутся на тропах "Маркотх" в Геленджике и "Дантово ущелье – Скала Спасения" в Горячем Ключе. В ближайшие годы планируется паспортизировать 20 турмаршрутов, спроектировать три новых, еще пять – обустроить.Любителей вина ждет немало открытий в винодельческих хозяйствах Кубани. Туристы могут поучаствовать в сборе урожая, погрузиться в технологию производства напитка, принять участие в мастер-классах и дегустациях. Как правило, энотуризм неразрывно связан с гастротуризмом. На винодельнях региона гостям предлагают местные блюда, сыры и фрукты.За десять лет число производителей вин, которые принимают туристов на Кубани, выросло в шесть раз — с пяти до 30-ти. Половина из них расположена в Анапе и Темрюкском районе. О популярности энотуризма говорит и рост турпотока в последние пару лет."Если в 2023 году винодельни края приняли 500 тысяч туристов, то в 2024-м эта цифра увеличилась почти вдвое и достигла 1 миллиона человек", — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.От глэмпингов до "ультра все включено"Кубань – гостеприимный регион, здесь стараются принять и с комфортом разместить всех желающих. Для путешественников в Краснодарском крае ежегодно открываются десятки новых отелей. За последние пять лет в регионе появилось 180 новых гостиниц.Жители и гости региона могут выбрать варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Желающих оздоровиться ждут более 200 санаториев, причем 140 из них работают круглогодично.Ежегодно в здравницах региона обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Всего на Кубани известно о 43 месторождениях минеральных вод и пяти месторождениях лечебных грязей.А любителей релакса на природе готовы принять более 100 кемпингов и глэмпингов Краснодарского края.Уровень сервиса в регионе растет вместе с турпотоком. В последние годы у отдыхающих традиционно востребованы объекты категории 4-5 звезд – сейчас в крае их более 300. Из них 86 отелей предлагают отдых по системе "все включено" и "ультра все включено", причем 68 из них — в Анапе."Краснодарский край здесь был первопроходцем – региональный стандарт по концепциям "все включено" и "ультра все включено" был принят в конце 2021 года, а федеральным он стал только 2023 году", — отметили в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.Выбор, где купаться – естьКонечно, любителей традиционного пляжного отдыха на Кубани также не разочаруют. Например, в Сочи планируют увеличить число благоустроенных береговых линий. В регионе работают над тем, чтобы в 2025 году все пляжные территории функционировали как обычно.Так, в Темрюкском районе в этом сезоне планируется открытие 40 пляжей. При этом у отдыхающих всегда есть альтернатива: желающие смогут искупаться не только в море, но и в бассейнах, посещать аква- и спа-комплексы. Эти объекты есть у 60% отелей и санаториев Анапы и Темрюкского района.Всего в регионе 597 пляжей – черноморских, азовских и степных. Часть из них продолжает работать в качестве зон отдыха и в зимний период, что является подтверждением концепции "Жарко круглый год". С 1 июня 2025 года гостей принимают порядка 450 благоустроенных пляжей.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, туризм, отпуск, море, анапа, темрюкский район, пляжи
Краснодарский край, Краснодарский край, Туризм, Отпуск, Море, Анапа, Темрюкский район, Пляжи
Краснодарский край активно осваивает новые виды туризма. Теперь в регион ездят не только ради пляжного отдыха, но и за яркими впечатлениями и вкусами, новым опытом гастрономического туризма и романтикой винных туров. Многие путешественники приезжают для того, чтобы насладиться красотой пеших маршрутов, полюбоваться горами, расслабиться и оздоровиться в санаториях и соединиться с природой в глэмпингах. Подробнее о новом уровне отдыха на Кубани — в материале РИА Новости.
Больше, чем пляжный отдых
Краснодарский край сочетает в себе превосходный климат, два моря, разнообразие природных ландшафтов, античное наследие и богатую культуру. Правда, несмотря на все эти богатства, ранее регион был популярен у туристов преимущественно летом. Однако в последнее время ракурс заметно изменился – люди начали приезжать в межсезонье и зимой.
"С 2021 года мы развиваем концепцию всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Как результат — уже два года почти половина из рекордного турпотока приходится на зиму и межсезонье", — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Так, в 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули 20,1 миллиона человек, из них всего 10,5 миллионов туристов приехали в регион летом, а 9,6 миллиона – в "нелетние" месяцы, отметили в пресс-службе.
За 10 лет турпоток в регионе вырос в полтора раза — на 6,3 миллиона человек. При этом количество путешествующих в крае постепенно распределяется в течение всего года. Согласно стратегии развития, к 2042 году регион будет принимать уже 24 миллиона туристов.
Круглогодичный отдых на Кубани активно развивается за счет расширения ассортимента предложений. В Краснодарском крае появляются и совершенствуются различные виды туризма, которые способны удовлетворить практически любой запрос.
От походов до винных туров
Некоторые туристические направления на Кубани обретают вторую жизнь. Так, все больше путешественников отдают предпочтение туристическим маршрутам. Если в 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, то сегодня – уже 291. Туристам предлагают не только пешие прогулки, но и велосипедные, водные, автомобильные, конные и мотопутешествия.
Кроме того, в последние годы в регионе обустраивают маршруты для лечебной ходьбы, которые называются терренкурами. Работы ведутся на тропах "Маркотх" в Геленджике и "Дантово ущелье – Скала Спасения" в Горячем Ключе. В ближайшие годы планируется паспортизировать 20 турмаршрутов, спроектировать три новых, еще пять – обустроить.
Любителей вина ждет немало открытий в винодельческих хозяйствах Кубани. Туристы могут поучаствовать в сборе урожая, погрузиться в технологию производства напитка, принять участие в мастер-классах и дегустациях. Как правило, энотуризм неразрывно связан с гастротуризмом. На винодельнях региона гостям предлагают местные блюда, сыры и фрукты.
За десять лет число производителей вин, которые принимают туристов на Кубани, выросло в шесть раз — с пяти до 30-ти. Половина из них расположена в Анапе и Темрюкском районе. О популярности энотуризма говорит и рост турпотока в последние пару лет.
"Если в 2023 году винодельни края приняли 500 тысяч туристов, то в 2024-м эта цифра увеличилась почти вдвое и достигла 1 миллиона человек", — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
От глэмпингов до "ультра все включено"
Кубань – гостеприимный регион, здесь стараются принять и с комфортом разместить всех желающих. Для путешественников в Краснодарском крае ежегодно открываются десятки новых отелей. За последние пять лет в регионе появилось 180 новых гостиниц.
Жители и гости региона могут выбрать варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Желающих оздоровиться ждут более 200 санаториев, причем 140 из них работают круглогодично.
Ежегодно в здравницах региона обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Всего на Кубани известно о 43 месторождениях минеральных вод и пяти месторождениях лечебных грязей.
А любителей релакса на природе готовы принять более 100 кемпингов и глэмпингов Краснодарского края.
Уровень сервиса в регионе растет вместе с турпотоком. В последние годы у отдыхающих традиционно востребованы объекты категории 4-5 звезд – сейчас в крае их более 300. Из них 86 отелей предлагают отдых по системе "все включено" и "ультра все включено", причем 68 из них — в Анапе.
"Краснодарский край здесь был первопроходцем – региональный стандарт по концепциям "все включено" и "ультра все включено" был принят в конце 2021 года, а федеральным он стал только 2023 году", — отметили в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
Выбор, где купаться – есть
Конечно, любителей традиционного пляжного отдыха на Кубани также не разочаруют. Например, в Сочи планируют увеличить число благоустроенных береговых линий. В регионе работают над тем, чтобы в 2025 году все пляжные территории функционировали как обычно.
Так, в Темрюкском районе в этом сезоне планируется открытие 40 пляжей. При этом у отдыхающих всегда есть альтернатива: желающие смогут искупаться не только в море, но и в бассейнах, посещать аква- и спа-комплексы. Эти объекты есть у 60% отелей и санаториев Анапы и Темрюкского района.
Всего в регионе 597 пляжей – черноморских, азовских и степных. Часть из них продолжает работать в качестве зон отдыха и в зимний период, что является подтверждением концепции "Жарко круглый год". С 1 июня 2025 года гостей принимают порядка 450 благоустроенных пляжей.