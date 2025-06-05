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Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025

Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025 - РИА Новости, 05.06.2025

Отпуск на Кубани: что регион предлагает туристам в сезоне-2025

Краснодарский край активно осваивает новые виды туризма. Теперь в регион ездят не только ради пляжного отдыха, но и за яркими впечатлениями и вкусами, новым... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:33:00+03:00

2025-06-05T12:33:00+03:00

2025-06-05T12:33:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

туризм

отпуск

море

анапа

темрюкский район

пляжи

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Краснодарский край активно осваивает новые виды туризма. Теперь в регион ездят не только ради пляжного отдыха, но и за яркими впечатлениями и вкусами, новым опытом гастрономического туризма и романтикой винных туров. Многие путешественники приезжают для того, чтобы насладиться красотой пеших маршрутов, полюбоваться горами, расслабиться и оздоровиться в санаториях и соединиться с природой в глэмпингах. Подробнее о новом уровне отдыха на Кубани — в материале РИА Новости.Больше, чем пляжный отдыхКраснодарский край сочетает в себе превосходный климат, два моря, разнообразие природных ландшафтов, античное наследие и богатую культуру. Правда, несмотря на все эти богатства, ранее регион был популярен у туристов преимущественно летом. Однако в последнее время ракурс заметно изменился – люди начали приезжать в межсезонье и зимой."С 2021 года мы развиваем концепцию всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Как результат — уже два года почти половина из рекордного турпотока приходится на зиму и межсезонье", — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Так, в 2024 году на курортах Краснодарского края отдохнули 20,1 миллиона человек, из них всего 10,5 миллионов туристов приехали в регион летом, а 9,6 миллиона – в "нелетние" месяцы, отметили в пресс-службе.За 10 лет турпоток в регионе вырос в полтора раза — на 6,3 миллиона человек. При этом количество путешествующих в крае постепенно распределяется в течение всего года. Согласно стратегии развития, к 2042 году регион будет принимать уже 24 миллиона туристов.Круглогодичный отдых на Кубани активно развивается за счет расширения ассортимента предложений. В Краснодарском крае появляются и совершенствуются различные виды туризма, которые способны удовлетворить практически любой запрос.От походов до винных туровНекоторые туристические направления на Кубани обретают вторую жизнь. Так, все больше путешественников отдают предпочтение туристическим маршрутам. Если в 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, то сегодня – уже 291. Туристам предлагают не только пешие прогулки, но и велосипедные, водные, автомобильные, конные и мотопутешествия.Кроме того, в последние годы в регионе обустраивают маршруты для лечебной ходьбы, которые называются терренкурами. Работы ведутся на тропах "Маркотх" в Геленджике и "Дантово ущелье – Скала Спасения" в Горячем Ключе. В ближайшие годы планируется паспортизировать 20 турмаршрутов, спроектировать три новых, еще пять – обустроить.Любителей вина ждет немало открытий в винодельческих хозяйствах Кубани. Туристы могут поучаствовать в сборе урожая, погрузиться в технологию производства напитка, принять участие в мастер-классах и дегустациях. Как правило, энотуризм неразрывно связан с гастротуризмом. На винодельнях региона гостям предлагают местные блюда, сыры и фрукты.За десять лет число производителей вин, которые принимают туристов на Кубани, выросло в шесть раз — с пяти до 30-ти. Половина из них расположена в Анапе и Темрюкском районе. О популярности энотуризма говорит и рост турпотока в последние пару лет."Если в 2023 году винодельни края приняли 500 тысяч туристов, то в 2024-м эта цифра увеличилась почти вдвое и достигла 1 миллиона человек", — отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.От глэмпингов до "ультра все включено"Кубань – гостеприимный регион, здесь стараются принять и с комфортом разместить всех желающих. Для путешественников в Краснодарском крае ежегодно открываются десятки новых отелей. За последние пять лет в регионе появилось 180 новых гостиниц.Жители и гости региона могут выбрать варианты отдыха на любой вкус и кошелек. Желающих оздоровиться ждут более 200 санаториев, причем 140 из них работают круглогодично.Ежегодно в здравницах региона обновляются программы лечения, вводятся новые методики оздоровления, расширяется спектр предлагаемых медицинских услуг. Всего на Кубани известно о 43 месторождениях минеральных вод и пяти месторождениях лечебных грязей.А любителей релакса на природе готовы принять более 100 кемпингов и глэмпингов Краснодарского края.Уровень сервиса в регионе растет вместе с турпотоком. В последние годы у отдыхающих традиционно востребованы объекты категории 4-5 звезд – сейчас в крае их более 300. Из них 86 отелей предлагают отдых по системе "все включено" и "ультра все включено", причем 68 из них — в Анапе."Краснодарский край здесь был первопроходцем – региональный стандарт по концепциям "все включено" и "ультра все включено" был принят в конце 2021 года, а федеральным он стал только 2023 году", — отметили в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.Выбор, где купаться – естьКонечно, любителей традиционного пляжного отдыха на Кубани также не разочаруют. Например, в Сочи планируют увеличить число благоустроенных береговых линий. В регионе работают над тем, чтобы в 2025 году все пляжные территории функционировали как обычно.Так, в Темрюкском районе в этом сезоне планируется открытие 40 пляжей. При этом у отдыхающих всегда есть альтернатива: желающие смогут искупаться не только в море, но и в бассейнах, посещать аква- и спа-комплексы. Эти объекты есть у 60% отелей и санаториев Анапы и Темрюкского района.Всего в регионе 597 пляжей – черноморских, азовских и степных. Часть из них продолжает работать в качестве зон отдыха и в зимний период, что является подтверждением концепции "Жарко круглый год". С 1 июня 2025 года гостей принимают порядка 450 благоустроенных пляжей.

краснодарский край

анапа

темрюкский район

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краснодарский край, туризм, отпуск, море, анапа, темрюкский район, пляжи