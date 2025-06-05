Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан
Орбан: большинство европейцев против ускоренного вступления Украины в ЕС
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии.
Венгерский премьер подчеркнул, что бремя европейской провоенной политики "чувствуют не только венгры, но и все европейцы".
По его словам, те, кто враждебно относится к венграм, не может получить венгерскую политическую поддержку.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.