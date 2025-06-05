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Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 05.06.2025
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16:39 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/orban-2021131605.html
Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан
Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 05.06.2025
Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан
Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:39:00+03:00
2025-06-05T16:39:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%. "Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии. Венгерский премьер подчеркнул, что бремя европейской провоенной политики "чувствуют не только венгры, но и все европейцы". По его словам, те, кто враждебно относится к венграм, не может получить венгерскую политическую поддержку. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html
https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html
https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан

Орбан: большинство европейцев против ускоренного вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС
20 марта, 01:57
"Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии.
Венгерский премьер подчеркнул, что бремя европейской провоенной политики "чувствуют не только венгры, но и все европейцы".
По его словам, те, кто враждебно относится к венграм, не может получить венгерскую политическую поддержку.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Орбан рассказал о позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС
9 мая, 10:18
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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