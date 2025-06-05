https://ria.ru/20250605/orban-2021131605.html

Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан

Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 05.06.2025

Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС, заявил Орбан

Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:39:00+03:00

2025-06-05T16:39:00+03:00

2025-06-05T16:39:00+03:00

в мире

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виктор орбан

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Большинство населения европейских стран против ускоренного вступления Украины в ЕС, отправки туда оружия и европейских войск, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский исследовательский центр Szazadveg в среду опубликовал результаты опроса, согласно которым Большинство населения в 11 странах ЕС, включая Францию и Германию, против ускоренного вступления Украины в сообщество, лишь в 10 странах из 27 доля сторонников евроинтеграции Киева превышает 50%. "Было проведено несколько опросов, согласно которым большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину", - сказал Орбан, выступая на форуме венгров Карпатского бассейна в парламенте Венгрии. Венгерский премьер подчеркнул, что бремя европейской провоенной политики "чувствуют не только венгры, но и все европейцы". По его словам, те, кто враждебно относится к венграм, не может получить венгерскую политическую поддержку. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html

https://ria.ru/20250509/orban-2015944709.html

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