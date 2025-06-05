https://ria.ru/20250605/opasnost-2021065144.html

В Брянской области отменили ракетную опасность

В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025

В Брянской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность на территории городского округа Клинцы Брянской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:35:00+03:00

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2025-06-05T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

клинцы

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность на территории городского округа Клинцы Брянской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. О ракетной опасности Богомаз объявил в 12.08 мск, она длилась 14 минут. "Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

клинцы

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2025

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александр богомаз, брянская область, клинцы, безопасность