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В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории городского округа Клинцы Брянской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:35:00+03:00
2025-06-05T12:35:00+03:00
2025-06-05T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
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безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность на территории городского округа Клинцы Брянской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. О ракетной опасности Богомаз объявил в 12.08 мск, она длилась 14 минут. "Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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александр богомаз, брянская область, клинцы, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, Клинцы, Безопасность
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Клинцах Брянской области отменена