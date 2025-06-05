https://ria.ru/20250605/opasnost-2021004400.html

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:45:00+03:00

2025-06-05T05:45:00+03:00

2025-06-05T06:20:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 0.56 мск четверга, она продлилась почти пять часов."Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность