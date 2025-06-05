https://ria.ru/20250605/odnoklassniki-2020011232.html
Одноклассники и Банк России помогут повысить финансовую грамотность
Одноклассники и Банк России помогут повысить финансовую грамотность - РИА Новости, 05.06.2025
Одноклассники и Банк России помогут повысить финансовую грамотность
Социальная сеть Одноклассники и Банк России запустили онлайн-проект "Здоровые финансы для серебряного поколения". Он поможет старшей аудитории ОК повысить... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:00:00+03:00
2025-06-05T10:00:00+03:00
2025-06-05T13:12:00+03:00
одноклассники
михаил мамута
технологии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и Банк России запустили онлайн-проект "Здоровые финансы для серебряного поколения". Он поможет старшей аудитории ОК повысить уровень своей финансовой грамотности и уберечься от мошенников.Проект стартует 5 июня в группе "Финансовая культура" в ОК. Пользователям будут доступны познавательные материалы в разных форматах: видеоролики, текстовые публикации и памятка, которую можно распечатать и держать под рукой. В их подготовке принимали участие эксперты Банка России.Пользователи узнают, как выбирать вклады для защиты своих сбережений, безопасно использовать кредитные деньги, подобрать подходящие страховые продукты, оформить наследство и поддерживать здоровье, не расходуя при этом больших средств.Социальная миссия проекта — поддержка активного долголетия и финансового благополучия старшего поколения. Весь контент адаптирован для людей старше 55 лет, учитывает их привычки и интересы. В доступной форме участники марафона получат ответы на самые важные и актуальные вопросы из мира финансов — и смогут использовать полученные знания для повышения своего уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности."Умение управлять своими деньгами и знание правил финансовой безопасности — это важный жизненный навык, который необходим всем. Он помогает так распоряжаться финансами, чтобы накоплений хватало и на повседневные нужды, и на поддержание привычного образа жизни, даже если располагаемый доход сокращается. Знания нужны, чтобы успешно противостоять мошенникам. Грамотное обращение с деньгами позволяет избежать стресса в непредвиденных ситуациях с финансами, дает уверенность в завтрашнем дне. А это значит – сохраняются силы и здоровье для яркой, интересной жизни", – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.Пользователи ОК также могут принять участие в фотомарафоне и выиграть подарки от Финансовой культуры, погадать на цветах и получить финансовое предсказание, а также установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров.
https://ria.ru/20250410/odnoklassniki-2010426072.html
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одноклассники, михаил мамута, технологии, соцсети, центральный банк рф (цб рф)
Одноклассники, Михаил Мамута, Технологии, Соцсети, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и Банк России запустили онлайн-проект "Здоровые финансы для серебряного поколения". Он поможет старшей аудитории ОК повысить уровень своей финансовой грамотности и уберечься от мошенников.
Проект стартует 5 июня в группе "Финансовая культура"
в ОК. Пользователям будут доступны познавательные материалы в разных форматах: видеоролики, текстовые публикации и памятка, которую можно распечатать и держать под рукой. В их подготовке принимали участие эксперты Банка России.
Пользователи узнают, как выбирать вклады для защиты своих сбережений, безопасно использовать кредитные деньги, подобрать подходящие страховые продукты, оформить наследство и поддерживать здоровье, не расходуя при этом больших средств.
Социальная миссия проекта — поддержка активного долголетия и финансового благополучия старшего поколения. Весь контент адаптирован для людей старше 55 лет, учитывает их привычки и интересы. В доступной форме участники марафона получат ответы на самые важные и актуальные вопросы из мира финансов — и смогут использовать полученные знания для повышения своего уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности.
"Умение управлять своими деньгами и знание правил финансовой безопасности — это важный жизненный навык, который необходим всем. Он помогает так распоряжаться финансами, чтобы накоплений хватало и на повседневные нужды, и на поддержание привычного образа жизни, даже если располагаемый доход сокращается. Знания нужны, чтобы успешно противостоять мошенникам. Грамотное обращение с деньгами позволяет избежать стресса в непредвиденных ситуациях с финансами, дает уверенность в завтрашнем дне. А это значит – сохраняются силы и здоровье для яркой, интересной жизни", – отметил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Пользователи ОК также могут принять участие в фотомарафоне и выиграть подарки от Финансовой культуры, погадать на цветах и получить финансовое предсказание, а также установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров.