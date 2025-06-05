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В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 05.06.2025
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00:00 05.06.2025 (обновлено: 00:05 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/obstrel-2020985033.html
В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света
В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 05.06.2025
В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света
Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщил глава... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:00:00+03:00
2025-06-05T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Без света остаются три муниципалитета - Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)", - написал он."В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Повреждение объекта - прямое последствие целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре", - сообщил губернатор.Губернатор отметил, что энергетики приступили к восстановительным работам, но ситуация осложняется - ночью ремонт невозможен из-за постоянной угрозы атак БПЛА. Безопасность сотрудников, по словам главы региона, остаётся приоритетом."Подача электричества будет восстановлена при первой возможности", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20250604/vsu-2020980616.html
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области более 67 тысяч жителей остались без света

В Херсонской области четыре округа остались без света из-за удара по подстанции

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Без света остаются три муниципалитета - Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)", - написал он.
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"В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Повреждение объекта - прямое последствие целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре", - сообщил губернатор.
Губернатор отметил, что энергетики приступили к восстановительным работам, но ситуация осложняется - ночью ремонт невозможен из-за постоянной угрозы атак БПЛА. Безопасность сотрудников, по словам главы региона, остаётся приоритетом.
"Подача электричества будет восстановлена при первой возможности", - добавил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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