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Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье

Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2025

Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье

Более 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в больницы Московской области в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в больницы Московской области в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, на приобретение техники направлено более 1,5 миллиарда рублей. На данный момент 23 единицы эндоскопического оборудования на сумму почти 180 миллионов рублей уже поступили в 10 медицинских организаций. Среди них — Коломенская, Орехово-Зуевская, Домодедовская, Красногорская и другие больницы. "Эндоскопическое оборудование необходимо для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Благодаря таким вмешательствам, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования", — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Медтехнику покупают благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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московская область (подмосковье), андрей воробьев