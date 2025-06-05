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Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:55 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/oborudovanie-2021159029.html
Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье
Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2025
Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье
Более 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в больницы Московской области в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:55:00+03:00
2025-06-05T17:55:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в больницы Московской области в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, на приобретение техники направлено более 1,5 миллиарда рублей. На данный момент 23 единицы эндоскопического оборудования на сумму почти 180 миллионов рублей уже поступили в 10 медицинских организаций. Среди них — Коломенская, Орехово-Зуевская, Домодедовская, Красногорская и другие больницы. "Эндоскопическое оборудование необходимо для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Благодаря таким вмешательствам, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования", — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Медтехнику покупают благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 140 единиц эндоскопического оборудования поступят в Подмосковье

Свыше 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в Подмосковье в этом году

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиЭндоскопическое оборудование
Эндоскопическое оборудование - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Эндоскопическое оборудование
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 140 единиц эндоскопического оборудования закупят в больницы Московской области в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным ведомства, на приобретение техники направлено более 1,5 миллиарда рублей. На данный момент 23 единицы эндоскопического оборудования на сумму почти 180 миллионов рублей уже поступили в 10 медицинских организаций. Среди них — Коломенская, Орехово-Зуевская, Домодедовская, Красногорская и другие больницы.
"Эндоскопическое оборудование необходимо для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Благодаря таким вмешательствам, пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. В этом году в больницы региона поступит 140 единиц эндоскопического оборудования", — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Медтехнику покупают благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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