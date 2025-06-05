Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 05.06.2025 (обновлено: 08:17 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России
Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:12:00+03:00
2025-06-05T08:17:00+03:00
россия
лондон
великобритания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", - говорится в заявлении. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html
https://ria.ru/20250605/sovet-2021012854.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eeab6f38b41ae18d8bc5cb217aa8288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Лондон, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, Общество
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России

ФСБ: НПО "Британский Совет" добывала в РФ сведения о ситуации в стране

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Война с Россией уничтожит Британию
3 июня, 08:00
"Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", - говорится в заявлении.
В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран
08:09
 
РоссияЛондонВеликобританияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала