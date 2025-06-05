https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html

ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России

ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России

Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:12:00+03:00

2025-06-05T08:12:00+03:00

2025-06-05T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", - говорится в заявлении. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

https://ria.ru/20250605/sovet-2021012854.html

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россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, общество