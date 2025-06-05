https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России
Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:12:00+03:00
2025-06-05T08:12:00+03:00
2025-06-05T08:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет" (БС) добывала в России сведения о ситуации в стране в условиях проведения спецоперации, сообщила ФСБ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Одновременно с этим британской НПО через созданную сеть контактов велась работа по добыванию информации о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране в условиях проведения спецоперации на Украине", - говорится в заявлении. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html
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россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Лондон, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, Общество
ФСБ рассказала о скрытой деятельности британской НПО в России
ФСБ: НПО "Британский Совет" добывала в РФ сведения о ситуации в стране