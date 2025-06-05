https://ria.ru/20250605/novorossiya-2021025061.html

Авторы проекта "Новороссия сегодня" рассказали о вещании в новых регионах

Авторы проекта "Новороссия сегодня" рассказали о вещании в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2025

Авторы проекта "Новороссия сегодня" рассказали о вещании в новых регионах

Проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, начал вещание 2 РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:37:00+03:00

2025-06-05T09:37:00+03:00

2025-06-05T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проект радиовещания "Новороссия сегодня", созданный входящими в медиагруппу "Россия сегодня" радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру, начал вещание 2 июня, предлагая слушателям информационно-аналитический контент о социально-экономическом развитии, восстановлении, международных связях и туристических достопримечательностях новых регионов России. Проект выходит в эфир утром - с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00 на частотах 93,4 FM (в Донецке) и 96,6 FM (в Луганске). Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов и руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей Аношин рассказали о планах проекта, ключевых темах эфира, ведущих, а также о перспективах развития и сложностях вещания в новых регионах. Идея и цели проекта Идея создания радиопроекта "Новороссия сегодня" вынашивалась несколько лет, отправной точкой послужили события 2014 года на Украине. Как рассказал директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов, именно тогда стало очевидно, что жители ряда регионов Восточной Украины, включая Донецкую и Луганскую области, а также Крым, "отказались принимать правила игры, которые навязала хунта военная", и начали самостоятельный поиск информации. "И в Донецке, и в Луганске, и на территории Херсонской, Запорожской областей много людей, которые, в принципе, хорошо относятся к России, но мало что о ней знают. И, более того, они подвергаются жесткой информационной обработке со стороны Украины, которая рисует Россию тотально черными красками, что здесь вообще ничего хорошего нет, что жить здесь очень плохо, люди несвободны, бедны, не получают услуг от государства, медицина плохая, коммунальные службы, образование, высшее образование и так далее. И, конечно, напрашивалась тема, что нужно им это рассказать", - отметил Хисамов. Он также подчеркнул, что приблизительно тогда же, по инициативе Дмитрия Киселева, был создан сайт Украина.ру, костяк редакции которого составили журналисты, покинувшие Киев из-за несогласия с политикой майдана. Вскоре стало понятно, что необходимо специальное освещение для жителей новых регионов, "тем более, что в последние годы территория стала расширяться". "Еще в 2020 году я докладывал и нашему руководству, и с другими организациями российскими, с руководящими органами общались и думали, как организовать специализированное вещание на радио и, может быть, даже телевидение. Но тогда не очень получалось, все было довольно непонятно, неровно. И эта идея оставалась немножко недорешенной", - добавил директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру. Хисамов рассказал, что импульс проекту был дан в январе 2025 года первым заместителем главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергеем Кочетковым в их личной беседе, тогда же было принято окончательное решение, и проект начал обретать конкретные формы. Структура вещания: программы и рубрики проекта "Проект состоял в том, что на базе вещания радио Sputnik, вклиниться в их график выпуска и вещать три часа в пиковое время - с 8 до 10 утра и с 17 до 18 часов вечера. Специально на те территории, о которых мы говорим - это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Запорожская, Крым, само собой", - отметил Хисамов. На вопрос об организационной структуре проекта и о том, является ли "Новороссия сегодня" специализированной программой внутри существующего вещания Sputnik, Хисамов ответил утвердительно. "Можно и так сказать, да", - подтвердил он, пояснив, что Sputnik продолжает вещание по своей программе, в то время как "Новороссия сегодня" "вклинивается" в эфир для жителей конкретных территорий. Таким образом, в указанные часы "Новороссия сегодня" "отключает" вещание Sputnik на целевых территориях, заменяя его своим контентом, "который нацелен именно на жителей Донбасса и Новороссии". В остальное время Sputnik продолжает транслировать свою программу на все остальные регионы. Хисамов подчеркнул, что это "специализированное включение, которое заменяет контент Sputnik на эти три пиковые часа в сутки". В дополнение к организационным вопросам, руководитель радио "Новороссия сегодня" Андрей Аношин подробно рассказал о содержании программ и рубриках, составляющих эфирную сетку. "У нас есть программа "Аналитика от издания Украина.ру". Мы регулярно приглашаем авторов и обсуждаем их статьи. Наши постоянные авторы - Владимир Скачко, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Василий Стоякин и другие. Большой блок занимают программы о новых регионах. Это две базовые у нас: "Время Донбасса и Новороссии", она выходит по утрам. И вечером выходит "Тема дня Донбасса и Новороссии". Утром мы берем в основном базовую тему, например, развитие промышленности, восстановление инфраструктуры. А на вечер берем что-то более узкоспециализированное, что-то, что произошло в течение дня или накануне", - рассказал Аношин. Он также добавил, что авторами издания являются журналисты Константин Кеворкян и Рамиль Замдыханов.Помимо этого, в эфире "Новороссии сегодня" рассматриваются события на Украине и международная обстановка, существует "международный блок - программа "Международный контекст", её ведет ведущая издания Украина.ру Анна Черкасова, где обсуждаются актуальные события в России, Украине, на Западе, а также китайская тематика, продолжил Аношин. "Четвертый блок касается достопримечательностей Донбасса и Новороссии. Мы рассказываем, чем прекрасна Россия не только в традиционном туристическом смысле, а описываем достояния разных регионов. Еще у нас есть программа "Важный разговор" - о том, как разные регионы России помогают Донбассу и Новороссии, об этом тоже говорят и чиновники, и губернаторы, те люди, кто ответственен в этих регионах за помощь", - подчеркнул руководитель радио "Новороссия сегодня". Аношин добавил, что особое внимание уделяется рассказам о людях, живущих и работающих в регионе - это рубрика "Лица Донбасса и Новороссии", в эфире также присутствуют рубрики "Наши защитники" (о бойцах) и "Помогаем СВОим" (о волонтерах). Необычным форматом является рубрика "Когда поют солдаты", где бойцы исполняют свои песни.Лица проекта: ведущие, гости "С контентом у нас проблем нет вообще никаких. У нас большая сеть экспертов, аналитиков, военкоров и так далее, которые какую-то часть своего времени теперь посвящают специально Новороссии. Они делают это с удовольствием и обращаются напрямую к жителям этих регионов", - отметил Хисамов. По его словам, в формировании информационной повестки помогает издание Украина.ру, "которое создало великолепный задел общения с местными руководителями, со всей веткой власти, начиная с глав регионов, которые стали друзьями редакции, постоянно к нам приходят, участвуют в наших мероприятиях". "С нами работает известный радио- и тележурналист Павел Русский, который сам часто ездит в Донбасс, в Новороссию, выступает с концертами в том числе. Евгения Линдре, Кирилл Морозов, человек тоже достаточно известный, профессиональный ведущий от Украины.ру Александр Порунов и другие", - уточнил Аношин. Хисамов обратил внимание на то, что у редакции дружеские отношения и с главой ДНР Денисом Пушилиным, "и с другими лидерами", накопленные связи способствуют построению сетки вещания. "Наши собкоры (собственные корреспонденты - ред.) работают во всей Новороссии, плюс используется контент нашего издания Украина.ру, у которого почти полмиллиона подписчиков в Telegram-канале. В целом, у нас целая сеть Telegram-каналов, которые собирают более 20 миллионов просмотров в день. Центральное звено, становой хребет наш - это сайт. Мы там набрали огромное количество материалов, у нас прекрасные авторы. И они работают, в частности, и для этой радиостанции", - заявил Хисамов. Планы проекта Аношин рассказал об инструментах взаимодействия с аудиторией, использовании интерактивных элементов и ближайших планах развития. "Звонки в студию будут чуть-чуть позже. В ближайшей перспективе запуск видеотрансляции из студии. То есть пока нас можно слушать там, на месте, а когда у нас будет видеотрансляция, тогда можно будет смотреть из любой точки земного шара. Трансляция точно будет в Telegram и Rutube. По остальным платформам пока сейчас еще выясняем, насколько это можно рационально использовать", - сообщил Аношин. Хисамов добавил, что в планах также увеличение времени вещания до 5, 6 и даже 8 часов в день, вместе с расширением сферы покрытия на все регионы – "это и Запорожская область, и кусочки Харьковской области, Херсонская область". "Это довольно сложная проблема, но она решается. И я думаю, что уже сейчас во многих местах нас слышат на наших частотах. В Луганске у нас частота 96,9 FM, в Донецке - 93,4 FM. Проект развивается, скоро видео уже будет, оборудуем студии для этого. И будет постоянное расширение нашей аудитории и сферы покрытия", - подчеркнул Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру. Сложности вещания Хисамов пояснил, что из-за военных действий в новых регионах присутствуют сложности с радиосигналом, помимо этого, есть проблемы с радиочастотами, так как "разным фирмам принадлежат разные частоты". По его словам, с этими фирмами ведется сотрудничество. "Постепенно, будем расширять вещание на эти территории", - заверил Хисамов. "Там идет война, специальная военная операция, там люди друг друга в друг друга стреляют, там дроны летают. Там вообще трудно вести какую-либо деятельность, а тем более публичную деятельность. То есть, как мы знаем, что Украина, Киев не скрывает своей задачи убивать журналистов, преследовать", - посетовал он. Он отметил, что приходится учитывать риски, связанные с безопасностью журналистов. Хисамов процитировал редактора газеты "Блокнот Донецк" Светлану Ларину, которая в первом эфире радиовещания подчеркнула, что "журналист донецкий, донбасский - это человек, у которого, в первую очередь, должна быть аптечка, а лучше две". "Потому что журналисты - объекты охоты, поэтому мы не раскрываем места, где вещаем, где наши корреспонденты, но они есть", - сказал Хисамов. Директор дирекции мультимедийного издания Украина.ру подчеркнул, что анализ целевой аудитории в таких условиях провести сложно, но команда "Новороссии сегодня" прилагает усилия для понимания потребностей своих слушателей. "У нас есть своя сетка людей, мы просто спрашиваем, кто смотрит, кто слушает это дело. И наши ребята на местах, наши же собкоры, опрашивают людей, друзей своих и дают нам данные. Вроде как не очень презентативно, но что есть. Довольно много людей слушают, сразу пошли, между прочим, комментарии, отклики. Так что нас уже заметили", - заключил Хисамов.

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https://ria.ru/20250112/kniga-1993310225.html

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Ольга Фомченкова

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