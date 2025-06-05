https://ria.ru/20250605/niderlandy-2021201930.html
Нидерланды выступили против санкций США против судей МУС
Нидерланды выступили против санкций США против судей МУС - РИА Новости, 05.06.2025
Нидерланды выступили против санкций США против судей МУС
Нидерланды осуждают санкции США против судей Международного уголовного суда (МУС), суды должны беспрепятственно выполнять свою работу, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:45:00+03:00
2025-06-05T23:45:00+03:00
2025-06-05T23:45:00+03:00
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ГААГА, 5 июн - РИА Новости. Нидерланды осуждают санкции США против судей Международного уголовного суда (МУС), суды должны беспрепятственно выполнять свою работу, заявил глава МИД страны Каспар Велдкамп. "Нидерланды осуждают новые санкции против должностных лиц Международного уголовного суда. Независимые международные суды и трибуналы должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу", - написал Велдкамп в соцсети Х. Он подчеркнул, что Нидерланды твердо поддерживают суд. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.
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в мире, сша, нидерланды, международный уголовный суд
В мире, США, Нидерланды, Международный уголовный суд
Нидерланды выступили против санкций США против судей МУС
Глава МИД Велдкамп: Нидерланды осуждают санкции США против четырех судей МУС