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В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
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Новое оружие России
 
09:42 05.06.2025 (обновлено: 09:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/navigatsiya-2021026975.html
В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА
В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА
Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:42:00+03:00
2025-06-05T09:49:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
ростех
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству, сообщили в госкорпорации. "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников. Аппаратура применяется в регионах с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству", - говорится в сообщении. Изделие имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки. Также устройство может выступать в качестве автономной резервной системы точного измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов большинства летательных аппаратов. В "Ростехе" заявляют, что по своим основным техническим характеристикам новое изделие заметно превосходит российские и зарубежные образцы. Оно может использоваться там, где связь со спутником периодически обрывается. Также его применение оправдано на фоне таких угроз, как кибератаки или глушение радиосигнала. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html
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безопасность, технологии, россия, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Ростех
В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА

"Росэл" выпустил новое оборудование для бесспутниковых навигационных систем

© Фото : "Росэл"Ростех создал бесспутниковую навигацию для БПЛА, защищенную от РЭБ и хакеров
Ростех создал бесспутниковую навигацию для БПЛА, защищенную от РЭБ и хакеров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : "Росэл"
Ростех создал бесспутниковую навигацию для БПЛА, защищенную от РЭБ и хакеров
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству, сообщили в госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников. Аппаратура применяется в регионах с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству", - говорится в сообщении.
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Изделие имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки. Также устройство может выступать в качестве автономной резервной системы точного измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов большинства летательных аппаратов.
В "Ростехе" заявляют, что по своим основным техническим характеристикам новое изделие заметно превосходит российские и зарубежные образцы. Оно может использоваться там, где связь со спутником периодически обрывается. Также его применение оправдано на фоне таких угроз, как кибератаки или глушение радиосигнала.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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