https://ria.ru/20250605/navigatsiya-2021026975.html

В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА

В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025

В России создали бесспутниковую навигацию для самолетов, вертолетов и БПЛА

Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:42:00+03:00

2025-06-05T09:42:00+03:00

2025-06-05T09:49:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников, устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству, сообщили в госкорпорации. "Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" выпустил новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и беспилотников. Аппаратура применяется в регионах с ненадежной спутниковой связью, а также в условиях подавления сигнала. Устройство прошло летные испытания и готово к серийному производству", - говорится в сообщении. Изделие имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки. Также устройство может выступать в качестве автономной резервной системы точного измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов большинства летательных аппаратов. В "Ростехе" заявляют, что по своим основным техническим характеристикам новое изделие заметно превосходит российские и зарубежные образцы. Оно может использоваться там, где связь со спутником периодически обрывается. Также его применение оправдано на фоне таких угроз, как кибератаки или глушение радиосигнала. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html

https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, ростех